我是廣告 請繼續往下閱讀

▲D-ONE第一大天地規劃經由三鐵共構站體銜接的空橋，消費者可由高鐵、臺鐵、捷運出口平台直接進入商場。（圖／第一大天地官網）

▲三、四樓戶外街區商店街，匯集延時營業餐飲、影城、保齡球館等多元業種，打造蓬勃多元的台中不夜城。（圖／第一大天地官網）

▲D-ONE第一大天地商場規畫採單層面積大、樓層少設計，還有全台最大、8000坪的精品業營業面積，500公尺精品大道。（圖／第一大天地官網）

▲日本建築師隈研吾打造的絕美空橋「月亮灣」，是一座突破傳統思維的環型人行橋。（圖／第一大天地官網）

台灣又有新百貨快來了！位於台中烏日高鐵特區的D-ONE第一大天地，土地開發面積4.8萬坪，其中商場營業面積10.6萬坪，是全臺百貨店王臺中新光三越加臺中大遠百的1.6倍，更是臺北101的4.7倍大，且預計將導入24小時營業的影城及夜間娛樂。官方預計將在2026年底完工，不過實際開幕時間，需待官方進一步公布。D-ONE第一大天地位置緊鄰的高鐵臺中站，承接龐大的旅運流量與聚客效應，具備吸引國內外旅客、觀光與商務客層的強大動能。並且未來規劃將導入精品旗艦店、體驗店與概念店，未來預計進駐廠商約1000家，並串聯國際五星級第一大凱賓斯基酒店及國際金融商業大樓。（一）500公尺精品大道：500米長、15米寬、部分挑高12米高的 國際精品大道，寬敞、典雅的設計，量體規模為臺灣首創。（二）規劃打造最大美食餐飲空間：蒐羅全臺各式特色美食及異國料理，提供豐富的選擇，將成為全亞洲最大的餐飲空間。（三）規劃夜間經濟，24小時不打烊：三、四樓戶外街區商店街，未來會匯集延時營業餐飲，還有24小時電影院影城，以及保齡球館等多元業種，打造蓬勃多元的台中不夜城。（四）兩萬坪景觀綠地：戶外規劃萬坪大景觀綠化廣場，提供市民及顧客有個公園式的戶外空間。（五）國際展示廳、劇場、博物館：打造4000坪的國際展示廳，可以集會議、展覽、音樂演唱會及各項活動於一廳，每年至少可吸引千萬展演人次；還有566坪劇場及藝術博物館180坪。日本建築師隈研吾打造的絕美空橋「月亮灣」，是一座突破傳統思維的環型人行橋，串聯高鐵、台鐵與捷運及D-ONE第一大天地三樓戶外商業街與連結1樓廣場。空橋設計靈感源自月亮的圓缺變化，橋體如一輪滿月漂浮於綠意與水景之上，白日映照如詩，夜晚則化為大型燈光藝術裝置，透過橋身曲線與地面光影交織，呈現出動態流轉的城市節奏。