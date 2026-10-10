10月10日慶祝中華民國國慶日！各大通路推出咖啡優惠，萊爾富指定咖啡買一送一；美廉社特大杯鮮奶拿鐵買10送12只限今天；7-11門市有特大杯濃萃美式，冰熱任選買2送2，特大杯濃萃拿鐵，冰熱任選買2送1，APP行動隨時取則有寄杯拿鐵買10送10；全家APP也有咖啡買10送10優惠。
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月7日至10月11日
◾特大濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價38元）
◾特大厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價43元）
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📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月9日至10月13日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠任兩杯75元，58折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜10月8日至10月11日
◾特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買10送10，5折（原價15元、特價8元）
◾特濃拿鐵買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾酷繽沙65元系列買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾現煮茶40元系列買10送10，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾酷繽球咖啡 檸檬繽球單品西西里／葡萄繽球單品東東里買10送6，6.3折（原價130元、特價81元）
◾霜淇淋買10送6，6.3折（原價49元、特價31元）
🟡美廉社
📍APP｜10月10日限定
◾特大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價27元）
◾特大杯鮮奶拿鐵買10送12，4.6折（原價70元、特價32元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
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📍門市｜10月7日至10月11日
◾特大濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
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◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜10月9日至10月13日
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◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
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◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買10送10，5折（原價15元、特價8元）
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◾酷繽沙65元系列買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾現煮茶40元系列買10送10，5折（原價40元、特價20元）
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📍APP｜10月10日限定
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📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
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◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
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◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）