週日鬼門開！江柏樂曝「居家聚陰」NG風水　最衰三生肖早點回家

台中預售屋井噴！1天58件成交　新竹縣預售房價下跌：專家揭1關鍵

▲上半年預售屋買氣以台中、高雄最為火熱，台中平均1天58件成交，新竹縣是唯一預售房價下跌縣市，專家揭有1關鍵。（圖／記者陳韋帆攝）
▲上半年預售屋買氣以台中、高雄最為火熱，台中平均1天58件成交，新竹縣是唯一預售房價下跌縣市，專家揭有1關鍵。（圖／記者陳韋帆攝）

記者徐銘穗/綜合報導

預售屋買方雖無法使用近期最夯的「新青安」貸款，但受成屋市場供給漸少影響，七大都會區預售市場增溫，住商機構觀察七都實價，上半年預售買氣以台中、高雄最為火熱，而房價表現則以台北市最為驚人，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，此波自去年年底至今的房市多頭，以首購、剛性買盤支撐，惟下半年是否延續買氣，端看台股表現與政府管控房市態度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據實價登錄，七都預售房價與去年同期相比，都有不同程度增減福，其中北市上半年平均預售房價已達每坪123.9萬元，與2023年上半年相比房價漲幅達17.4%，單價與漲幅皆位居七都之首，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北市自去年下半年以來不少蛋黃區出現都更豪宅案，在高總價住宅助攻之下，區域新案單價再創新高。

▲七都近年上半年預售價量統計。（圖／住商機構提供）
▲七都近年上半年預售價量統計。（圖／住商機構提供）
台中預售買氣旺，上半年每日約58筆成交

另觀察交易量，上半年預售買氣最旺盛為台中市，計有1萬509筆成交紀錄，換算每日約有58筆預售屋成交；至於交易量成長最多者為高雄市，上半年共6552筆預售屋成交，較去年同期數據成長近一倍，賴志昶分析，交易量體與漲幅最大的都會區為台中、高雄市，可見這一波首購買盤支撐的房市多頭，讓過去較低總價且有不少建設議題的中南部都會區受惠良多。

建商推案漸往蛋白，新竹縣平均房價略減

另據實價，七大都會區中僅新北市交易量出現下滑，賴志昶分析，新北去年上半年於三重等處皆有頗具話題新案推出，使得交易量大幅增長；相比之下，今年不少案場有延後推案情形，研判仍有部分交易仍未完整揭露，讓上半年預售交易略顯遜色。至於新竹縣市出現房價盤整，他認為，主因為新竹縣蛋黃區開發飽和，建商推案漸往蛋白區靠攏，致使平均房價些微下滑。

徐佳馨分析，去年8月政府推出新青安優惠貸款，之後成屋買氣節節高升，但在房地合一稅閉鎖期與屋主惜售氛圍影響下，中古市場供給頗為吃緊，買氣也順勢轉移到預售屋上，致使新青安助漲房市買氣的情形，也隔山打牛衝擊到新案市場，惟近期適逢美國大選等國際因素，台股出現不小幅度盤整，下半年預售買氣是否延續，需觀察股市走勢與政府針對信用管制等態勢。
 

實登出爐！青埔預售1坪70萬成就解鎖　專家曝3潛力區：房價打七折

新竹驚見「房價倒掛」！預售比成屋便宜　專家：竹北買氣外溢湖口

預售大噴發！前5月揭露成交6.3萬件、1.1兆　專家：1心態爆搶房潮

房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代