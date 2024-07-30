台中預售屋井噴！1天58件成交　新竹縣預售房價下跌：專家揭1關鍵

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台中預售買氣旺，上半年每日約58筆成交
另觀察交易量，上半年預售買氣最旺盛為台中市，計有1萬509筆成交紀錄，換算每日約有58筆預售屋成交；至於交易量成長最多者為高雄市，上半年共6552筆預售屋成交，較去年同期數據成長近一倍，賴志昶分析，交易量體與漲幅最大的都會區為台中、高雄市，可見這一波首購買盤支撐的房市多頭，讓過去較低總價且有不少建設議題的中南部都會區受惠良多。
建商推案漸往蛋白，新竹縣平均房價略減
另據實價，七大都會區中僅新北市交易量出現下滑，賴志昶分析，新北去年上半年於三重等處皆有頗具話題新案推出，使得交易量大幅增長；相比之下，今年不少案場有延後推案情形，研判仍有部分交易仍未完整揭露，讓上半年預售交易略顯遜色。至於新竹縣市出現房價盤整，他認為，主因為新竹縣蛋黃區開發飽和，建商推案漸往蛋白區靠攏，致使平均房價些微下滑。
徐佳馨分析，去年8月政府推出新青安優惠貸款，之後成屋買氣節節高升，但在房地合一稅閉鎖期與屋主惜售氛圍影響下，中古市場供給頗為吃緊，買氣也順勢轉移到預售屋上，致使新青安助漲房市買氣的情形，也隔山打牛衝擊到新案市場，惟近期適逢美國大選等國際因素，台股出現不小幅度盤整，下半年預售買氣是否延續，需觀察股市走勢與政府針對信用管制等態勢。