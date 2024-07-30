雙北低總小宅夯！中高總價住宅3年未見漲幅　專家戳破高房價真相

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市和新北市的住宅主流交易總價帶分別在2000 -4000萬元和1000 -2000萬元。為了觀察雙北地區中高總價住宅市場在近3年間的表現，針對台北市和新北市，永慶房屋分別以總價4000萬元以上和2000萬元以上的住宅交易作為調查基準。
數據顯示，雙北地區中高總價的住宅市場，出現明顯的「以空間換總價」現象。細觀台北市中高總價住宅的平均單價，3年間上漲4.7%、新北市上漲11.3%；反之，平均坪數卻明顯減少，台北市的平均坪數3年間減少11.3%、新北市減少12.6%。
陳金萍分析，雙北地區是台灣房價最昂貴的區域，面對房價不斷上漲，許多購屋民眾只能犧牲空間換取總價不漲。因此雙北地區的中高總價住宅近3年間的平均總價，不僅沒有上漲，甚至還出現些微的跌幅，台北市平均總價下跌7.2%、新北市下跌3.1%。平均總價的不漲反跌，除了顯示民眾難以負擔高房價外，也意味著高總價的豪宅交易比例有所減少。
低總價小宅盛行 台北市中高總價住宅交易占比略下滑
比較雙北地區中高總價住宅交易量占比近3年的變化，可發現台北市的占比從2022年1-5月的15.3%微幅下降至2024年同期的13.9%，呈現略為下滑的狀況。但是新北市的占比卻呈現成長態勢，從18.6%上升至20.4%。
陳金萍指出，近3年台灣房價明顯上漲，使新北市部分房屋總價跨越2000萬元中高總價住宅門檻，也讓中高總價住宅交易量占比的小幅增加。但在房價最貴的台北市，民眾的購屋負擔能力相當沉重，使得跨越4000萬元中高總價住宅門檻的交易件數較少，再加上台北市低總價的小宅產品盛行，導致台北市中高總價住宅占比出現微幅下滑的跡象。
陳金萍補充，綜合上述數據，顯示近期因經濟前景看好、通膨預期和房市政策利多而產生的房價上漲，主要發生在中低價位的住宅產品。對於超高總價帶的豪宅交易，即使有多項利多，但在央行豪宅限貸四成的緊箍咒下，難有明顯的房價上漲和交易量增的現象。未來雙北地區的中高總價住宅市場，是否會延續類似的趨勢，值得持續觀察。