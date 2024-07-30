租屋補助詐領風暴！超過1.2億溢領金還沒追回　審計部揪2大關鍵

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去年度起，租金補貼納入18歲以上租屋族群，不用房東同意，不強制填寫房東身分證字號，採取「放寬申請資格、提高補貼金額、簡化申請程序、中央直接核撥」等4項措施，以減輕租屋家庭居住負擔。
審計部報告指出，截至今年4月底止，300億元租金補貼核定戶數已達計畫目標50萬戶，但因租金補貼核撥期間受補貼者死亡或購置房屋，或國土管理署及各地方政府審查時未能及時發現申請人資格不符、系統資料登載錯誤等，而有受補貼者死亡、持有房屋、入住社會住宅、不具經濟或社會弱勢身分、未成年子女數誤計等，仍核撥補貼或加碼補貼之溢領情事者，計1萬4549件，其中尚未完成追繳者計9922件，待追繳金額1億2834萬餘元。
此外，國土署也證實，300億元擴大租金補貼（租屋補助）自2022年開辦以來，至少累積22案詐領事件，而且已移送司法、警察等相關機關調查，目前有2案已由法院判決確定，內容為假冒他人名義簽訂租約並提出申請租金補貼，最終則須追回詐領的租金補貼金額。
國土署強調，針對租約虛偽或不實的情事，都會追究相關刑事責任，目前地方政府與中央共同合作發現異常主動移交政風單位，經確認後移送警察機關調查，因此，民眾若無租賃事實，切勿以身試法。