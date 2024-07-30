61歲「桌球阿嬤」倪夏蓮4：2在奧運贏了！網跪：阿嬤真的比你強

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原本是中國籍的倪夏蓮，她在生涯曾2度拿下世界冠軍、3度勇奪歐洲冠軍，奧運更參加過6屆，嫁給丈夫後定居於盧森堡。倪夏蓮1963年出生於中國上海，15歲加入上海市桌球隊，1979年她在中國第4屆全運會一路擊退多位世界名將，贏得女單亞軍，入選中國國家隊，自此開啟國家隊生涯，並在1983年世界桌球錦標賽囊括女團與混雙金牌，一度為中國隊主力。不過中國桌球界競爭激烈，倪夏蓮錯過桌球首度被列入正式項目的1988年漢城奧運，但也因為跟盧森堡籍教練Tommy Danielsson結婚，移居盧森堡。
倪夏蓮原本有機會在1992年巴塞隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運代表盧森堡出戰奧運桌球賽事，但她並未參賽原因，怕會影響賽事以及祖國，倪夏蓮一直到37歲才首度登上奧運殿堂，儘管已經不是最強狀態，但她依舊享受在運動中。
在去年的世界桌球團體錦標賽中，倪夏蓮曾擊敗韓國女將田志希，證明自己仍有和世界級選手抗衡的實力。而倪夏蓮厲害的是，她以左手的反應極快，看不出是「阿嬤」等級的身手。
儘管已過巔峰，但倪夏蓮仍舊活躍於女子桌壇，甚至時不時就傳出捷報，在今年3月底的世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站，倪夏蓮就連續擊敗台灣陳思羽和韓國徐孝元等一眾好手奪冠登頂，技驚四座。
有網友在Dcard發文「61歲的桌球阿嬤取得2024奧運首勝！」，底下貼文一出，網友都十分吃驚，紛紛留言：「The‧我阿嬤都比你強」、「她對桌球的熱愛，在這個年紀依然持續參與桌球賽事，令人佩服！」「雖然我討厭中國，但這個阿嬤真心熱愛桌球，讚」、「等等孫子不吃飯，阿嬤一球就拍下去乖乖叫你吃飯（誤」、「61…我21（歲）都沒有這個體能」、「這年紀還這麼會打真的很厲害。」
而台灣也有43歲「桌球教父」莊智淵，他在今年參加巴黎奧運，帶起徒弟高承睿，老莊慢慢成為中華隊精神領袖，他的個性跟球技依舊犀利，就看莊智淵未來能否跟這位「桌球阿嬤」看齊。
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