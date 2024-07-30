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吳淡如曝台北第一間房買在蛋白區　首購買房4關鍵！別受限行政區

▲吳淡如分享自身經驗，自己的第一間房子就是買在蛋白區。（圖／翻攝吳淡如臉書）
▲吳淡如分享自身經驗，自己的第一間房子就是買在蛋白區。（圖／翻攝吳淡如臉書）

家庭消費中心/綜合報導

房價漲勢驚人，想在蛋黃區買房更是難上加難，因此不少人會選擇「脫北」或是在蛋白區購屋通勤，但究竟該買在蛋黃區還是蛋白區呢？理財達人吳淡如分享，自己的「第一間房子就是買在蛋白區」，其實她會選蛋白區有多重考量，這考慮並非房子漲不漲，而是個人需求，並列出了4個考量指標。

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吳淡如在臉書粉專上提到，會買在蛋白區是有考慮的，而考慮的點在於：一、我不適合住市中心：非常不喜歡開窗車聲隆隆，也不喜歡住家附近就是餐廳，這是跟個人居住習慣有關的。當然，二十多年前以我的經濟能力如果買蛋黃區的話，可能只能買很小的房子，這也是我的考慮點。

二、因為我並不想要開車，也非常怕等公車，如果能夠在捷運附近，更不想每天坐計程車．．那麼靠近捷運，就算是後面的站，對我而言省時省力。何況捷運的後面是比較有位子坐的。我家搭捷運到東區大概也只有20分鐘。

▲吳淡如除了分享自己當初買房的考量外，對於想要買蛋白區的人也提出了建議。（圖／翻攝吳淡如臉書）
▲吳淡如除了分享自己當初買房的考量外，對於想要買蛋白區的人也提出了建議。（圖／翻攝吳淡如臉書）
三、我住的蛋白區離我的老家宜蘭很近，一上交流道就會到，事實上離精華區也不遠，當時我的祖母80多歲，臥床中，真的要驅車前往上國道5號非常方便。

四、當然還有金錢上的考量，我不想付太多房貸。當然在一個通膨時代，我覺得欠一點房貸真的沒關係，光算利息的話（寬限期）最好不要超過你每年收入的三成，否則還是會很累。

吳淡如表示，當年預算有限還有不想一開門就看到床的首購族，大都只能考慮「蛋白區」，不過同樣都是「蛋白區」也是有許多需要評估的地方；除了購屋預算，上班的「通勤時間」也是重要的考量。

因此她也建議不要被「行政區域」既定印象限制了首購族的選擇，可以用「交通實際狀況」來評估時間成本，比如說：如果在台北市工作的首購族，住在桃園某些地區到台北市的通勤時間，可能比新北淡水到台北市區更快，所以購屋不要受限於行政區，而是以實際的交通時間來評估。

吳淡如認為，通勤時間如果很長的話，痛苦是每一天都必須面對的，沒有辦法因為時間久而習慣，這一點常常是後來許多人捨遠而努力求近的原因。時間重要還是空間重要？對每個人來說不一樣。然而在通勤的考慮上，千萬要經過評估，也不要用「大量時間」還換多一點空間，上班通勤時間說實在千萬不要超過一個小時，太多的時間成本反而會讓生活品質下降。
 

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