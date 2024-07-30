吳淡如曝台北第一間房買在蛋白區　首購買房4關鍵！別受限行政區

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二、因為我並不想要開車，也非常怕等公車，如果能夠在捷運附近，更不想每天坐計程車．．那麼靠近捷運，就算是後面的站，對我而言省時省力。何況捷運的後面是比較有位子坐的。我家搭捷運到東區大概也只有20分鐘。
三、我住的蛋白區離我的老家宜蘭很近，一上交流道就會到，事實上離精華區也不遠，當時我的祖母80多歲，臥床中，真的要驅車前往上國道5號非常方便。
四、當然還有金錢上的考量，我不想付太多房貸。當然在一個通膨時代，我覺得欠一點房貸真的沒關係，光算利息的話（寬限期）最好不要超過你每年收入的三成，否則還是會很累。
吳淡如表示，當年預算有限還有不想一開門就看到床的首購族，大都只能考慮「蛋白區」，不過同樣都是「蛋白區」也是有許多需要評估的地方；除了購屋預算，上班的「通勤時間」也是重要的考量。
因此她也建議不要被「行政區域」既定印象限制了首購族的選擇，可以用「交通實際狀況」來評估時間成本，比如說：如果在台北市工作的首購族，住在桃園某些地區到台北市的通勤時間，可能比新北淡水到台北市區更快，所以購屋不要受限於行政區，而是以實際的交通時間來評估。
吳淡如認為，通勤時間如果很長的話，痛苦是每一天都必須面對的，沒有辦法因為時間久而習慣，這一點常常是後來許多人捨遠而努力求近的原因。時間重要還是空間重要？對每個人來說不一樣。然而在通勤的考慮上，千萬要經過評估，也不要用「大量時間」還換多一點空間，上班通勤時間說實在千萬不要超過一個小時，太多的時間成本反而會讓生活品質下降。