取消夜班警衛or漲管理費戰翻　達人揭「24小時管理」有助維持房價

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Lin's竹北房產筆記分析，可能會有人說，但很多夜班警衛都在打盹睡覺，感覺聘請的效益不大。基本上警衛的存在，有總比沒有來得好。那些會說只有半天警衛也沒差的，大多是社區經濟條件不允許，他們才這麼說的。就算夜班警衛只是坐在那滑手機，小偷若要偷東西，也相對不會找有警衛的社區下手。再者，若社區有警報誤觸、陌生人潛入，或是住戶在公設或地下室臨時需要協助，也能有人能即時幫忙處理。
他認為，有時候不全然是費用的問題，而是便利性的問題。如果社區經濟規模允許，花點錢買個便利，為何不？
Lin's竹北房產筆記補充說明，以上探討的情況是「原本社區有24小時警衛，現在面臨是否要砍班（減少支出）的煩惱」。這代表社區的財務出現問題，導致無法因應通膨或器材耗損的發生。而若是在最一開始就知道社區規模不大，建商有必要在預售階段時就跟已購戶訴諸日後社區的營運管理策略。如此一來，購買的住戶們就會有心理準備（社區將來有可能無法提供24小時物業服務），管委會日後也可避免「砍警衛班次或漲管理費」的困難抉擇。
另外，社區住戶的共識挺重要的。若沒有基本的共識（有住戶追求省錢，有住戶追求享受），這樣社區營運起來就會蠻辛苦的。
景文物業管理機構董事長郭紀子分析，對於小型社區或是老舊社區而言，要挪出經費請24小時全天候保全，越來越有難度，因此將全天的保全改成白天保全，晚上雲端保全的模式，會是許多社區不得不為的選擇，而這樣的做法，每年可以節省約66萬元支出。
不過郭紀子也點出，由於維護、修繕、人事費用等等一直在上漲，要維持一定品質不調漲幾乎已經成為不可能。