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房價只漲不跌？專家4原因分析　揭房價下跌關鍵在「這2隻黑天鵝」

▲專家認為，除非政府願意針對錯誤的打房政策做出調整，或經濟上出現重大動盪，否則目前房價可能會繼續走揚。（圖／NOWnews資料照）
▲專家認為，除非政府願意針對錯誤的打房政策做出調整，或經濟上出現重大動盪，否則目前房價可能會繼續走揚。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

房市經歷十年黑暗期。直到陳水扁上任後房市才慢慢復甦，馬英九執政中期漲勢過高，推出打房政策，如今居高不下的房價，有可能發生變化嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，這波房市多頭算不算熱絡，中間有盲盒需釐清，不過受惠房地合一稅1.0及2.0、平均地權條例2.0、土建融被限縮、自然人限貸令等政策影響，房市進入籌碼被鎖住、賣壓低的時代，造成房市結構被重組；預期除非政策轉彎，否則只有兩隻黑天鵝會讓房價下跌，一隻是價格漲到大家都買不起、一隻是政經局勢丕變引發房市恐慌。

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何世昌指出，若拉長時間軸線到最近32年，與1996年全台建物買賣移轉棟數曾突破50萬棟相較，現階段30萬棟是相對萎縮的。

近幾年價量背離、量低價漲的格局持續，建商享受打房紅利，擁有相對的控價權，似乎已成為房市新常態，主因在於政策，首先房地合一稅1.0和2.0，壓抑短期投機炒作，也抑制供給、鎖住五年轉手賣出、完工交屋後再綁五年的潛在新供給，五年屋齡新屋市場幾乎面臨真空狀態，根據研究，被鎖住不能短期賣出的潛在供給有3.16萬戶。

▲新北 預售屋廣告 淡水。（圖／記者徐銘穗攝）
▲何世昌指出，五年屋齡新屋市場幾乎面臨真空狀態，被鎖住不能短期賣出的潛在供給估有3.16萬戶。（示意圖／記者徐銘穗攝）
另外，央行限貸建商土建融政策，等於幫毋需仰賴銀行融資的大建商「清理戰場」，中小型建商相對競爭力弱化，造成大者恆大，控價權有增無減，現在預售屋房價，幾乎大建商說了算。

第三是自然人第二、三戶限貸令，何世昌分析，這個政策也推波助瀾，買盤從自有資金壓力較大的成屋、轉向付款較輕鬆的預售屋；最近，連雙北市的中小坪數產品，買氣也有回溫現象。

第四是上路屆滿一周年的平均地權條例2.0，何世昌指出，由於預售屋被限制禁止轉讓，如今已造成四大負面影響，包括：鎖籌碼更嚴重，每年減少3～4萬戶轉售量；買方怕買不到房，引發錯失恐懼症心態；建商控價權更強；預售市場缺少價格破壞者制衡價格，房價易漲難跌。

何世昌分析，種種政策解構了房市供需結構，建商推出的預售屋也迅速吸納市場的需求，你以為的打房政策，其實已經變成助漲房價的政策。
 

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