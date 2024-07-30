獨家／壯壯內湖租屋月燒7萬！狂刷副卡請客媽氣炸：以為被詐騙

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32歲的壯壯在25歲時就在高雄買了房子，當時她已經進入啦啦隊圈子，她直白說，「像我們這種表演性質的工作收入，會一下子跳很快，那時候就覺得哇，每天都過得好開心，玩樂的花費，都還能讓生活過得下去，直到有一天，我實在花太多錢了，我媽太生氣，就開始規定我每個月要存錢給她。」
就這樣存著存著，有一天媽媽突然說，有錢可以買房子了，與其放現金在身上，不如投資房房地產，從看房到買房，一切的細節都由媽媽處理，現在那間房子是親戚在住。
不過聽完令人好奇的是，壯壯究竟把錢花在哪，讓媽媽如此動怒，她大笑喊，「不好說！」接著才說是因為太喜歡請客了，尤其平常壓力大會和朋友小酌放鬆，喝開了就會追酒，每次都搶著買單，那時候還是刷媽媽的副卡，半夜一直收到刷卡通知的簡訊，媽媽以為她被詐騙，一直打電話給她都沒人接，氣到直接上台北，把她的副卡剪掉。
壯壯還分享，有一次跨年也是跟朋友小聚，最後開心到不想回家，還跟朋友說，「會有直升機來接我！」隔天大家問她，「直升機勒？」她還一臉疑惑。
內湖租屋3房3衛浴 月燒上萬買方便
現在壯壯一個人在台北租房子，還是租在蛋黃區內湖，過去曾有報導指出她的房租是一個月7萬，壯壯難以啟齒，比出往上的手勢，現在的房租早已超過7萬！會選在內湖的原因，壯壯說，「主要是因為其實我搬上來台北念書的時候，總共搬了三次家，內湖那個是第三次的家，根據我所住的區域跟交通範圍，跟工作環境來講，內湖對我來講是最方便的。」住在那邊已經超過5年了。
只是每個月房租超過7萬，其實都可以再買一間了，壯壯也說，台北和台中她都有考慮置產，只是還是喜歡內湖，但價格就會很嚇人。
現在除了工作的收入之外，壯壯也有買股票、基金和投資型保單，還有投資朋友開的店面，平常有空也會自己看盤，關心股市，她提及，「還是希望在表演工作之外，能創造更多的被動收入。我很感謝我從事的這份工作，能帶給大家歡樂，這個工作本身，也是一件很快樂的事。」
賺多少錢才夠？投資走實際路線「錢夠用就好」
很多藝人、網紅都有成立自己的品牌或是其他副業，但壯壯認為，如果要做，還是需要專業團隊進行，目前還沒有這樣成熟的團隊可以操作，在這之前，還是傾向投資房地產跟股票，屬於自己就能著手規劃的，比較實際。
聽起來，壯壯的經濟能力已經超越同齡人許多，不知道有沒有給自己目標？不過壯壯卻說，「賺錢我會把它擺在第二位，對我來說夠用就好，我比較重視家庭、朋友和感情生活，錢就是只要夠用，有能力幫助到家人或身旁的人，就是我工作中很大的成就感了，就會覺得自己好像長大了！」
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