5百萬買高雄3房　專家指這三區有機會：還剩1百多萬可裝修！

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一、「鳳山」，人口數量全市之冠，但房價相對親民，不過，由於生活機能完善，且有捷運橘線、中城計畫等利多題材，近年房價亦有明顯攀升。他指出，若想購入5百萬內的3房低總公寓，可鎖定「五甲商圈、鳳山國中商圈」都有機會。
二、「三民區」，傳統蛋黃區，生活機能同樣完善，區內老公寓、華廈物件多，「大昌、陽明」等商圈學區完整、生活機能佳，為家庭客群鎖定的熱門購屋商圈，也有少數大樓個案，像是火車站商圈屋齡43年的住商混合大樓，低樓層3房，也有機會找到低總物件。
三、「苓雅區」，區內有網友瘋傳的「傳奇詭樓-諾貝爾大樓」，2023年仍有不少5百萬內3房交易，然而，亞灣區房價飆漲，二手屋的諾貝爾也被帶動，目前房價年漲約1成，5百萬內3房交易已逐漸減少。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，房價飆漲下，高雄市區新案5百萬內3房已絕跡，對於預算有限的購屋族而言，低總價的「高屋齡、高樓層」公寓明顯已成為替代選項。
不過，她也提醒，購買低總老屋除了要預備一筆修繕裝修費用，還要留意「屋況瑕疵、鄰近嫌惡設施、小巷弄出入、社區住戶混雜、事故屋、銀行貸款成數」等細節，建議透過自身可信任的仲介進行多方比較，較有機會入手符合自己理想中的房屋。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。