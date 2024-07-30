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賣過期肉遭命停業！和牛EMPEROR臉書預告8/5復業　台中市府說話了

▲遭爆囤放、竄改過期牛肉，台中知名燒肉店「和牛EMPEROR」遭命停業，29日晚間預告8月5日復業。圖為台中市食安處偕同市府消保官前往和牛餐廳進行稽查。（圖／台中市政府提供）
▲遭爆囤放、竄改過期牛肉，台中知名燒肉店「和牛EMPEROR」遭命停業，29日晚間預告8月5日復業。圖為台中市食安處偕同市府消保官前往和牛餐廳進行稽查。（圖／台中市政府提供）

記者林莞茜／綜合報導

台中知名燒肉店「和牛EMPEROR」在今（2024）年4月間遭爆囤放過期牛肉、竄改保存期限，遭台中衛生局重罰144萬元、勒令停業，不料該店卻在29日晚間於臉書粉絲專頁上公告，將在8月5日復業，對此，台中是衛生局今（30）日表示，業者若違反規定自行復業，依《食安法》規定，最重可處新台幣300萬元罰鍰。

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和牛燒肉店EMPEROR在臉書粉絲專頁上發文，向顧客表示「因4月份的報導給您帶來的不便和擔憂，我們深表歉意。和牛EMPEROR將於8月5日重新開業。我們由衷感謝您一直以來的支持，特別為您準備了由主廚精心挑選的最高級A5和牛特別套餐」。

台中衛生局表示，業者日前曾提出復業申請，但相關申請內容，卻沒有明確說明逾期肉品的處置方式，目前已請業者補正中，但尚未收到補正資料，加上該案涉詐欺罪，仍處調查階段，衛生局一併函詢台中地檢署表示意見，尚未收到回函。

台中衛生局指出，目前尚未同意業者復業，若業者違反規定自行復業，將依《食安法》重罰300萬元罰鍰；另外，因業者不服台中市政府的行政處分，已提出行政救濟，目前還在審理中，至於罰鍰部分，業者已辦理分期繳納，預計今年可以全數繳清。

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