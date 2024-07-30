為台灣打拼20年！戴雲發獲地產廣告龍頭肯定　攜手力推新建築4.0

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名緯廣告董事長唐錦祥表示，「戴雲發初期推廣建築安全時，我就相當認可其理念，就是要讓台灣人住到好的房子，但早期追逐理想時，忽略了成本問題，經過多年調整，在不斷修正下進步很多，他兼顧了理想與實務面，且品質完全不打折還有所精進，故願意投入公司資源協助推廣，一起為台灣努力。」
一般人對於戴雲發或許不熟悉，但在建築界他可是人人皆知，20年前開始推廣建築安全觀念，索性放棄自己擁有的事業，致力推廣「建築安全觀念」，並在期間創立了「建築安全履歷」，並以「Alfa Safe鋼筋系統化工法」在業界打開知名度。
戴雲發表示，建築安全除了設計、材質，工人施作細節也相當重要，初期耗費大量積蓄，但工人都無法溝通，沒有取得任何成果，一度想要放棄，但回頭一想，不想半途而廢，變成一個沒用的男人，乾脆孤注一擲，結束原有事業，決定一輩子就只為台灣的建築結構安全努力。
他坦言，「我前14年其實都沒有明確進展，直到2019年花蓮206大地震爆發，國人建築安全意識開始甦醒，各大知名建商包括『大華建設、三發地產、三豐建設、日勝生集團、名軒開發、欣巴巴事業、京城建設、皇普建設、皇翔建設、富旺建設、櫻花建設』等，紛紛採用安全工法，終於略有小成。」
戴雲發2014年創立台灣建築安全履歷協會、2019年擔任中華民國建築經營協會第23屆理事長、2022年發展史載入建築師雜誌特刊【台灣建築50年】；中華民國不動產估價師公會全國聯合會，預計今(2024)年將「Alfa Safe 耐震系統工法」寫入不動產估價技術第四號公報。
他說明，許多人只知道建物的用材、設計，忽略了施工，事實上，工人素質良莠不齊，容易導致工程出現疏漏，進一步衍生漏水，甚至安全問題，而Alfa Safe就是將焦點放在鋼筋上，以「開模」節省「人工綁紮」，節省人力同步大幅提升建築安全。
最後,戴雲發說，「多年過去，我的努力終於略有小成，還有幸被寫入建築師雜誌特刊【台灣建築50年】中，讓我感到相當激動，但就如同地震是台灣人的宿命，我18年前就已經決定這輩子只做這一件事，我將持續在台灣推廣『建築安全』，為台灣人打拚。」