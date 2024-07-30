涮乃葉、築間勁敵爆出來了！798元水準太高　老饕全改吃「這間」

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馬辣餐飲集團旗下「馬辣」這個品牌，一直都在火鍋界佔有一席之地，然而後續更是新增「新馬辣」、「新馬辣Plus」，形成一個馬辣火鍋三部曲的情況，最直觀的判別方法就是價位上是從低至高，而在最頂規的「新馬辣Plus」主打一餐最便宜798元的價格，就能享有澳洲M6~M9黑毛和牛吃到飽，是不少肉食者認為CP值超高的火鍋吃到飽店家。
而很多人會搞不清楚馬辣、新馬辣、新馬辣Plus到底差在哪？其實簡單來說就是「馬辣」是有水果以及甜點的；而「新馬辣」以及「新馬辣Plus」則是沒有，但是肉類以及海鮮類的選擇更優於「馬辣」，但兩家仍然都有提供馬辣集團招牌的哈根達斯、莫凡彼冰品櫃吃到飽，新馬辣系列更有紅酒、白酒、氣泡酒無限暢飲。
新馬辣Plus「A13信義店」開箱！黑毛和牛、海鮮水準高
而《NOWnews》記者由於是馬辣火鍋的愛好者，一直沒機會去嚐鮮「新馬辣Plus」的差別到底在哪，週一晚間與友人一共7人相約到「新馬辣Plus A13信義店」用餐，當天是平日晚餐時段，最便宜的價位是898元，一共有12種肉品以及4種蝦子等多種海鮮可以選擇，如果是平日中午去吃的話，則是798元就能吃到這些豐盛的頂級肉品，CP值相當不錯。
在食材的部分，新馬辣Plus A13店是採取「QR Code」點餐，不過像是首圖的台中公益店，則是採取自助吧的方式，各家門市不同。各類的季節時蔬、火鍋料、海鮮、手打滑類一樣都沒少，其中海鮮中的「天使紅蝦」及「海虎蝦」新鮮且肉質Q彈，愛吃蝦子的人一定是必點，自助吧區除了基本飲料機、咖啡機之外，另外也有提供紅酒、白酒、氣泡酒無限暢飲。
值得稱讚的是，「新馬辣Plus」不愧被老饕稱為肉食者的天堂，澳洲M6~M9黑毛和牛、A級松阪豬、紐澳特級牛舌、美國SRF極黑和牛霜降等四種肉品獲得同行友人一致好評，肉品全店不是冷凍肉，現切端出後立刻開涮，牛肉軟嫩口感在嘴裡化開，讓人忍不住一口接著一口！
而在湯底的表現上，馬辣火鍋一直都表現得非常出色，「港式花雕雞」、「經典麻辣鍋」以及「卜卜蜆雞腿鍋」都是必點，而在飯後「新馬辣Plus」雖然沒有提供甜點水果，不過同樣擁有浮誇的超長哈根達斯、莫凡彼冰櫃，一共有6大冰櫃冰品、多種口味隨便你吃！另外則是則是新馬辣Plus A13店由於位於信義區，窗邊位置可以邊吃火鍋邊看101令人相當驚豔，而店內的用餐座椅是沙發，用餐整整2小時都能讓顧客坐得非常舒適。
新馬辣Plus真實心得分享！同行「肉品等級相等」比拼
整體來說，其實會發現「馬辣三部曲」的價位很妙，抓住多數人入桌都會選菜單最低價位的特性，在馬辣、新馬辣點最低價位只能吃到安格斯黑牛，但是在新馬辣Plus點最低價位，就能直接爽吃澳洲M6~M9黑毛和牛，相當於馬辣以及新馬辣的下一個價位，而新馬辣Plus的最高價位則是能享用「日本國產和牛F1」吃到飽。
而如果說以「新馬辣Plus」的價位以及菜色，去比拼走澳洲M9黑毛和牛+自助吧吃到飽的築間、有提供美國和牛最頂級方案的涮乃葉，在相同價位之下，築間輸在肉品無法吃到飽、海鮮需要額外單點；涮乃葉則是價格上相差不多，海鮮提供數量較少、沒有高單價冰淇淋提供，而新馬辣Plus提供的是澳洲M6~M9黑毛和牛，涮乃葉則是美國和牛，相比之下，同行友人肉食主義者的都選擇傾向直接吃「新馬辣Plus」。
而記者本身吃過涮乃葉頂級雙牛的方案，平日午餐時段800元，而「新馬辣Plus」則是同時段798元，如果要選的話，個人內心評價是「新馬辣Plus」>「涮乃葉」，不僅在自助吧以及海鮮選擇上略勝一籌，肉品種類選擇也是贏過涮乃葉，涮乃葉相對在中低價位因為吃到飽CP值較有優勢，不過在中上價位就是馬辣的天下。如果你也是愛吃肉、海鮮的民眾，甚至喜愛喝酒聊天的話，下回不妨有機會可以吃看看「新馬辣Plus」哦！
🟡馬辣餐飲集團「新馬辣Plus」
📍分店：台北信義店、台北峨嵋店、新竹竹北店、台中公益店
📍平日午餐用餐費用：798元／898元／1098元
📍晚餐、例假日用餐費用：898元／998元／1198元
溫馨提醒：第一種價位就有「澳洲M6~M9黑毛和牛」、「A級松阪豬」吃到飽、「藍鑽蝦」、「大草蝦」可選擇；第二種價位又新增「美國SRF極黑和牛霜降」、「紐澳特級牛舌」吃到飽、「天使紅蝦」、「巨大海虎蝦」可選擇；最高規格價位有「日本國產和牛F1」、「九孔鮑魚」吃到飽。根據官網介紹，兒童小一至小六半價；4歲至6歲幼童酌收清潔費100元；0歲至3歲免費；以上收費都需要加收10%服務費。