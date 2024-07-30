求救蔣萬安！五分埔都更延宕24年再卡10年？地主痛批：已淪貧民窟

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他們說，山圓建設109年接手都更案後，長期無實質作為，僅投入5,400萬，取得部分出資者資格後卻阻礙都更程序，甚至在審議會中施壓，還發文要求原實施者「台北遷建」須承認過去20多年來的零出資，導致地主戶無法接受。
最終，山圓建設於今年6月自行撤回新案，獲台北市政府確認，回歸舊案狀態，實施者仍維持為「台北遷建」。
據了解，王光祥曾將22,000坪土地中17億資金挪用給2位金主，遭台北市府都更處認定違反合建契約第16條第四項約定，地主可終止並求償；7月19日會議中，台北市政府、國產署、山圓建設、台北遷建及眾多地主達成共識，決定先前舊案已選配完成的4棟建築不再更改。
地主說，「我們擔心一旦都更重啟，程序加上建造時間將長達10年，不願再等待，100名地主將連署撤銷山圓建設為實施者新案，並表示不再與其簽署同意書，山圓建設的私人借貸將自行處理，而地主們已寄出存證信函，解除並終止合建契約，目前已達110人，數量還在增加中。」
他們指出，五分埔都更延宕，已導致長期環境惡劣，淪為信義區的貧民窟，地主們都希望能在有生之年看到都更案成功，不僅改善市容，也為下一代提供更好的居住環境。
台北市更新處說明，山圓建設於6月28日主動撤回新案，市府新案不復存在，可歸責山圓的給付不能，依民法第256條解除契約，由於山圓建設無完成實施者的法律地位，案件回歸原本舊案狀況。
更新處指出，實施者也確認為台北遷建都市更新股份有限公司，原先同意山圓建設的100位地主，有意撤銷同意書，市府會將同意書錄案，未來若山圓欲再送新案，連署撤銷同意書已不能再計入同意書比例，要再行取得達法定門檻的同意書。
五分埔都更案地主們呼籲，台北市政府校正回歸都更秩序，並希望其他有財力的建商能協助完成這個都更案，讓改建順利進行。都更處會議紀錄說明，地主共識及決議元原先舊案的四棟，大家已選配完成再用再重走冗長的都更程序，台北遷建為實施者，山圓建設則為部分出資者的舊案。
最後，地主們指出，事業計畫及都設目前皆已核定，權變只剩111年9月26日台北市都市更新及爭議處理審議會第560次會議結論「本案出資者與實施者出資比率議題，經實施者與出資者分別說明後，現階段仍未達成共識，後續俟雙方達成共識後，再提審議會討論」；台北市府已告知台北遷建實施者在113年10月25日排入審議會，所有地主與實施者將會請山圓建設董事長王光祥表態。