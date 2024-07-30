直擊／日本最美「%ARABICA咖啡」中山2店！整棟純白3層樓現場烘豆
日本京都必訪的最美「% ARABICA咖啡」，進駐台灣座落象山山腳下近一年，總算要在中山商圈開出二店了！《NOWnews今日新聞》記者帶大家直擊「% ARABICA咖啡」中山二店現場，整棟純白3層樓高、大片玻璃窗環繞，無敵三角窗搭配綠意植栽牆有夠美，一旁還設有全台首間Roastery烘豆坊可現場烘豆，多張美圖一次曝光。
記者蕭涵云/綜合報導
與Blue Bottle藍瓶咖啡齊名、全網爆紅的「% ARABICA咖啡」，以純白簡約的雅緻風格席捲全球，台灣首間門市選址於台北象山山腳下，並在經典純白設計中、加入深具台灣代表性的「紅磚牆面」；販售品牌經典 Espresso、美式咖啡、拿鐵咖啡和京都拿鐵等品項，無咖啡因產品則包含抹茶拿鐵和檸檬汽水，還供應經典綜合豆、衣索匹亞日曬豆等咖啡豆，以及咖啡杯、手搖磨豆器、雨傘與托特包等生活用品週邊商品。
眾所矚目「% ARABICA咖啡」中山二店，進駐獲選英國《Time Out》公布2023年「全球最酷的40個街區」的中山商圈！《NOWnews今日新聞》記者直擊現場，只見無敵三角窗的整棟純白建築有3層樓高，三面皆以大片玻璃落地窗環繞、搭配綠意植栽牆，通透視野有夠美、採光一定也很好，而且一旁還設有全台首間Roastery烘豆坊可現場烘豆，彷彿已經聞得到咖啡香。
鄰近心中山線型公園旁的「%ARABICA咖啡」二店，實際位置更靠近捷運雙連站，現場看來一樓純白吧台裡，咖啡機、磨豆機都已陳設好，側邊的週邊商品窗也已完工，放上購物袋、托特包等設計好物，而二樓座位區最醒目的落地窗前，還以多層%燈管妝點出最搶眼的視覺效果。