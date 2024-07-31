房市熱爆又飆一波！下半年再創高峰？專家指：恐將出現挑戰

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年H1在「新青安貸、股市創高、低利、通膨預期」等利多因素下，房市交易熱度持續升溫，買盤持續挹注預售屋、二手屋市場，也進一步推升價格攀漲。
然而，下半年無論是買氣、價格都有可能出現挑戰，他指出，下半年雖然利多因素仍在，還有回流台資投資房地產限制解封，但也有美國總統大選、供需失衡、房貸緊縮等不穩定因素，況且高漲的房價也可能迫使政策出手，購屋人仍須多加留意。
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真日前接受《NOWnews》訪問則指出，「股市高檔、新青安、經濟成長率轉佳、AI(台積電等半導體產業)、通膨、都更危老重建風潮」等六大利多下，整體房市信心度仍維持於一定的水準。
但國內電價調漲牽動整體物價、房價持續高漲，不排除對房市產生排擠效應，且今年11月美國總統大選，其結果亦將牽動全球經濟變化，
劉佩真說，雖然房市買氣仍在、房價持續上漲，但目前「營建缺工、成本高漲問題」短期難解，加上國內碳費即將開徵，對於不動產開發商而言，難以掌握其營建成本，也將形成挑戰，因而如何掌握營建成本、施工品質，如何讓消費者買得起，將是不動產開發商需面對的問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。