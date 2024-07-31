好市多咖啡「現省360元」！一開賣就缺貨　粉絲嘆：上次特價也是

房市熱爆又飆一波！下半年再創高峰？專家指：恐將出現挑戰

▲根據產官兩方指數，2024年H1房市價量齊揚，顯示購屋熱度居高不下。（圖／台灣房屋提供）
▲根據產官兩方指數，2024年H1房市價量齊揚，顯示購屋熱度居高不下。（圖／台灣房屋提供）

記者陳韋帆／綜合報導

房市熱度居高不下，再度出現價量齊揚走勢！根據地政局、信義房價指數資料，2024年H1，全國「買賣移轉棟數」17.7萬棟、年增27%，六都及新竹部分，房價年增4.8%~17%，持續創高。

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進一步觀察預售案，實價登錄今年1~5月共揭露6.3萬件、年增8成；另，據國泰房價指數，2024年Q2，全年年增率7.9%，其中，新北、桃園、台南年增率皆逾1成。

▲曾敬德。（信義房屋提供）
▲曾敬德表示，今年上半預售屋、二手屋交易市場皆相當火熱，但下半年恐將面臨美總統大選、房貸緊縮等挑戰。（圖／信義房屋提供）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年H1在「新青安貸、股市創高、低利、通膨預期」等利多因素下，房市交易熱度持續升溫，買盤持續挹注預售屋、二手屋市場，也進一步推升價格攀漲。

然而，下半年無論是買氣、價格都有可能出現挑戰，他指出，下半年雖然利多因素仍在，還有回流台資投資房地產限制解封，但也有美國總統大選、供需失衡、房貸緊縮等不穩定因素，況且高漲的房價也可能迫使政策出手，購屋人仍須多加留意。

▲台經院,劉佩真。（圖／台經院提供）
▲劉佩真表示，營建缺工、成本高漲未解，建商未來如何控制成本、施工品質，兼具讓消費者買得起，也是一大問題。（圖／台經院提供）
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真日前接受《NOWnews》訪問則指出，「股市高檔、新青安、經濟成長率轉佳、AI(台積電等半導體產業)、通膨、都更危老重建風潮」等六大利多下，整體房市信心度仍維持於一定的水準。

但國內電價調漲牽動整體物價、房價持續高漲，不排除對房市產生排擠效應，且今年11月美國總統大選，其結果亦將牽動全球經濟變化，

劉佩真說，雖然房市買氣仍在、房價持續上漲，但目前「營建缺工、成本高漲問題」短期難解，加上國內碳費即將開徵，對於不動產開發商而言，難以掌握其營建成本，也將形成挑戰，因而如何掌握營建成本、施工品質，如何讓消費者買得起，將是不動產開發商需面對的問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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