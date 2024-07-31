台灣歷史第一個奧運金牌！跆拳道為何沒落了　眾戳關鍵：還變難看

李亦伸專欄／巴黎奧運日本籃球對戰法國「極致」表現！叫人服氣

▲被外界譽為是「日本最強172公分」的河村勇輝，在巴黎奧運把日本隊優點全部引出來，可謂是極致表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲被外界譽為是「日本最強172公分」的河村勇輝，在巴黎奧運把日本隊優點全部引出來，可謂是極致表現。（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

過去10年日本女籃主宰亞洲，近乎統霸，讓人讚嘆。日本女籃不只甩開長期稱霸亞洲女籃的大陸，拉開與南韓女籃差距，日本女籃史上最大成就是打進2020東京奧運女籃金牌戰，可惜75：90輸給奧運女籃七連霸美國，成就亞洲女籃「世界奇蹟」。日本女籃把籃球速度、壓迫、精準投籃、攻防轉換打到「極致」，那是身材不如對手的極致表現和打法。日本男籃2024年巴黎奧運也打出「極致」，日本男籃從2023籃球世界盃到今年巴黎奧運展現各種「不可思議」，除了震撼全世界，也讓人久久難以平靜。日本男籃經延長賽90：94不敵法國，輸掉巴黎奧運預賽第二戰，日本正規時間該贏沒贏，被法國一記神奇四分打追平，延長賽氣力放盡，沒能搶下這場幾乎要贏到手的比賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本籃球贏得全世界尊敬

攻下29分、7助攻、6籃板河村勇輝是日本自己培養的本土控球，身高172公分，驚人速度突破，穩健外線出手，籃下終結能力和傳球，他能把世界一級強隊法國耍得團團轉，不僅讓人讚嘆，也讓更多人想著「雖然身材矮小，體能平凡，但亞洲後衛和籃球還是有無限想像空間」。

日本191公分後衛比江島慎、195公分得分後衛馬場雄大、195公分小前鋒吉井裕鷹三名主力也都是日本自己培養的球員。

203公分八村壘、205公分渡邊雄太、188公分射手富永啟生大學以前也是日本自己養成，大學在美國修練。

法國主控Matthew Strazel終場前10秒底線命中三分，同時製造河村勇輝那次「充滿爭議」犯規，完成四分打追平比分，是這場比賽轉捩點，法國主場哨被拿出來批判、檢討。

籃球比賽就是這樣，終場前法國掌握重要救命一擊，日本還領先4分，這種球日本防守絕對要避免給裁判任何吹判空間，尤其是籃下出手和三分出手，即使法國出手三分，也不能有任何給裁判下哨空間，這才是最聰明打法和應變。

可惜，河村勇輝的貼身干擾給了裁判下哨空間。

領先4分的比賽，籃下不要有身體接觸，對手任何三分出手更不能有身體接觸，這是基本常識和意識，也是比賽當下最重要指令，但日本男籃打得最好、最出色、進攻最穩的河村勇輝卻犯了這樣的錯。

但這樣的情況在籃球比賽中經常發生，球員拚過頭，球員進入忘我境界，那種玩命貼身防守，想要贏球的信念和直覺不斷趨動自己和意外，河村那次貼身可能沒有犯規，但他在對位過程中左手扶在Matthew Strazel腰際，不管有沒有推擠、貼身貼到是否犯規，直接給了裁判下哨空間，這是命。

日本男籃站上世界籃球一級舞台，他們靠的不只是拚勁、努力、球技、決心，他們展現偉大團隊合作，美籍教練Tom Hovasse執教整合球隊能力展現非凡。

Tom Hovasse 2017年執教日本女籃，2020東京奧運帶領日本女籃摘下奧運銀牌，2021年接手日本男籃，2023帶領日本男籃在籃球世界盃讓全世界嚇一跳，20204巴黎奧運再給世人一次「絕對震撼」。

戰略上，日本男籃全面壓迫法國持球員，無限換防+無限輪轉+鞏固禁區，絲毫不給法國輕鬆出手空間。戰術上，河村、八村壘、歸化球員Josh Hawkinson三人全面開火，Tom Hovasse賦予三人無限開火權，讓法國防守始終處於被動。

Tom Hovasse帶領日本男籃打出亞洲籃球「極致」。

或許台灣籃球也可以很接近日本籃球這種強度、打法、風格，但我們必須要有足夠紮實技術、體能和決心，以及出色執行力和一名出色教練。

看完日本男籃打出極致團隊和拚勁，把世界一級球隊法國逼到牆角，除了讚嘆、佩服，還有更多滿足、期待、震驚，久久不已。

▲河村勇輝正規賽狂攻26分，延長賽也投進大號三分球，可惜日本仍以90:94不敵法國。（圖／日本隊推特）
▲河村勇輝正規賽狂攻26分，延長賽也投進大號三分球，可惜日本仍以90:94不敵法國。（圖／日本隊推特）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運籃球／河村勇輝狂攻29分！日本男籃90:94仍不敵法國無緣首勝

李亦伸專欄／日本有我們沒有的故事！河村勇輝挑戰NBA季前訓練營

奧運男籃／日本因爭議4分打輸法國　名球評：我看過最扯的主場哨

巴黎奧運中華隊31日賽程、轉播懶人包　差一勝！台灣首牌就在今天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載