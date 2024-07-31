李亦伸專欄／巴黎奧運日本籃球對戰法國「極致」表現！叫人服氣

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攻下29分、7助攻、6籃板河村勇輝是日本自己培養的本土控球，身高172公分，驚人速度突破，穩健外線出手，籃下終結能力和傳球，他能把世界一級強隊法國耍得團團轉，不僅讓人讚嘆，也讓更多人想著「雖然身材矮小，體能平凡，但亞洲後衛和籃球還是有無限想像空間」。
日本191公分後衛比江島慎、195公分得分後衛馬場雄大、195公分小前鋒吉井裕鷹三名主力也都是日本自己培養的球員。
203公分八村壘、205公分渡邊雄太、188公分射手富永啟生大學以前也是日本自己養成，大學在美國修練。
法國主控Matthew Strazel終場前10秒底線命中三分，同時製造河村勇輝那次「充滿爭議」犯規，完成四分打追平比分，是這場比賽轉捩點，法國主場哨被拿出來批判、檢討。
籃球比賽就是這樣，終場前法國掌握重要救命一擊，日本還領先4分，這種球日本防守絕對要避免給裁判任何吹判空間，尤其是籃下出手和三分出手，即使法國出手三分，也不能有任何給裁判下哨空間，這才是最聰明打法和應變。
可惜，河村勇輝的貼身干擾給了裁判下哨空間。
領先4分的比賽，籃下不要有身體接觸，對手任何三分出手更不能有身體接觸，這是基本常識和意識，也是比賽當下最重要指令，但日本男籃打得最好、最出色、進攻最穩的河村勇輝卻犯了這樣的錯。
但這樣的情況在籃球比賽中經常發生，球員拚過頭，球員進入忘我境界，那種玩命貼身防守，想要贏球的信念和直覺不斷趨動自己和意外，河村那次貼身可能沒有犯規，但他在對位過程中左手扶在Matthew Strazel腰際，不管有沒有推擠、貼身貼到是否犯規，直接給了裁判下哨空間，這是命。
日本男籃站上世界籃球一級舞台，他們靠的不只是拚勁、努力、球技、決心，他們展現偉大團隊合作，美籍教練Tom Hovasse執教整合球隊能力展現非凡。
Tom Hovasse 2017年執教日本女籃，2020東京奧運帶領日本女籃摘下奧運銀牌，2021年接手日本男籃，2023帶領日本男籃在籃球世界盃讓全世界嚇一跳，20204巴黎奧運再給世人一次「絕對震撼」。
戰略上，日本男籃全面壓迫法國持球員，無限換防+無限輪轉+鞏固禁區，絲毫不給法國輕鬆出手空間。戰術上，河村、八村壘、歸化球員Josh Hawkinson三人全面開火，Tom Hovasse賦予三人無限開火權，讓法國防守始終處於被動。
Tom Hovasse帶領日本男籃打出亞洲籃球「極致」。
或許台灣籃球也可以很接近日本籃球這種強度、打法、風格，但我們必須要有足夠紮實技術、體能和決心，以及出色執行力和一名出色教練。
看完日本男籃打出極致團隊和拚勁，把世界一級球隊法國逼到牆角，除了讚嘆、佩服，還有更多滿足、期待、震驚，久久不已。
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