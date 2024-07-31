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政府發錢！2住宅補助「最高貸1250萬」　限時30天：申請資格整理

▲國土管理署今（31）宣布，「113年度住宅補貼」包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」8月1日受理申請。（圖／NOWnews資料照）
▲國土管理署今（31）宣布，「113年度住宅補貼」包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」8月1日受理申請。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

政府又要發錢了！國土管理署今（31）宣布，「113年度住宅補貼」包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，明8月1日上午9時至8月30日下午5時止受理申請，購屋利息補貼合併新青安，最高可申貸1250萬，住宅補助內容、申請資格、條件與方式，一文掌握。

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符合一定所得及財產以下家庭即可申請 

國土管理署表示，申請自購或修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。

舉例來說，戶籍設在臺北市且申請自購住宅貸款利息補貼的民眾，家庭年所得需低於164萬元、每人每月平均所得需低於6萬8772元、家庭動產限額需低於715萬元且家庭不動產限額需低於940萬元，即符合申請資格。

不確定是否符合資格，可至內政部不動產資訊平台113年度住宅補貼專區，點選網頁中的「您適合哪種住宅補貼呢? 請由此進」按鈕，即可事先檢視是否具有自購或修繕住宅貸款利息補貼的申請資格。

▲自購住宅貸款利息補貼申請資格。（圖／國土署提供）
▲自購住宅貸款利息補貼申請資格。（圖／國土署提供）
▲修繕住宅貸款利息補貼申請資格。（圖／國土署提供）
▲修繕住宅貸款利息補貼申請資格。（圖／國土署提供）
住宅補貼對弱勢評點有加分，請民眾務必檢附證明資料

國土管理署表示，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於弱勢家庭及特殊經濟需求之申請者，會額外評點加分或享有較低之優惠利率（第一類優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%、第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%），請具資格條件民眾務必檢附相關證明文件，以享有第一類優惠利率。

▲申辦住宅補助需準備文件資料一覽。（圖／國土署提供）
▲申辦住宅補助需準備文件資料一覽。（圖／國土署提供）
住宅補貼可搭配財政部青安貸款

國土管理署表示，「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」可搭配財政部辦理的青年安心成家貸款(最高貸款額度為1000萬元)。若符合「自購住宅貸款利息補貼」資格者，臺北市優惠貸款額度最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元。以購屋地點在臺北市為例，住宅補貼搭配青安貸款的優惠房貸最高可達1,250萬元。

申請方式為「線上」及「郵寄」兩種，由戶籍所在地之直轄市、縣(市)政府受理申請及審查，鼓勵民眾多使用線上申請。國土署設有查詢專線，相關問題也可於每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)。

▲住宅補助可透過線上及郵寄申請。（圖／國土署提供）
▲住宅補助可透過線上及郵寄申請。（圖／國土署提供）

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