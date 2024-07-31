政府發錢！2住宅補助「最高貸1250萬」　限時30天：申請資格整理

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國土管理署表示，申請自購或修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。
舉例來說，戶籍設在臺北市且申請自購住宅貸款利息補貼的民眾，家庭年所得需低於164萬元、每人每月平均所得需低於6萬8772元、家庭動產限額需低於715萬元且家庭不動產限額需低於940萬元，即符合申請資格。
不確定是否符合資格，可至內政部不動產資訊平台113年度住宅補貼專區，點選網頁中的「您適合哪種住宅補貼呢? 請由此進」按鈕，即可事先檢視是否具有自購或修繕住宅貸款利息補貼的申請資格。
住宅補貼對弱勢評點有加分，請民眾務必檢附證明資料
國土管理署表示，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於弱勢家庭及特殊經濟需求之申請者，會額外評點加分或享有較低之優惠利率（第一類優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%、第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%），請具資格條件民眾務必檢附相關證明文件，以享有第一類優惠利率。
住宅補貼可搭配財政部青安貸款
國土管理署表示，「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」可搭配財政部辦理的青年安心成家貸款(最高貸款額度為1000萬元)。若符合「自購住宅貸款利息補貼」資格者，臺北市優惠貸款額度最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元。以購屋地點在臺北市為例，住宅補貼搭配青安貸款的優惠房貸最高可達1,250萬元。
申請方式為「線上」及「郵寄」兩種，由戶籍所在地之直轄市、縣(市)政府受理申請及審查，鼓勵民眾多使用線上申請。國土署設有查詢專線，相關問題也可於每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)。