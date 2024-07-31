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奧運男籃／日本可以戰勝德、法！河村勇輝：我們來這裡就是為了贏

▲巴黎奧運第5天，男籃項目B組小組賽，日本在經過延長賽激戰後以90：94不敵法國，不過全場狂砍29分7籃板6助攻172公分的後衛河村勇輝，卻用表現，讓他的名字在五環戰場上被人印象深刻地記住。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運第5天，男籃項目B組小組賽，日本在經過延長賽激戰後以90：94不敵法國，不過全場狂砍29分7籃板6助攻172公分的後衛河村勇輝，卻用表現，讓他的名字在五環戰場上被人印象深刻地記住。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

巴黎奧運第5天，男籃項目的B組小組賽賽事，日本在經過延長賽激戰後以90：94不敵法國，不過全場狂砍29分7籃板6助攻172公分的後衛河村勇輝，卻用非凡的表現，讓他的名字在五環戰場上被人印象深刻地記住。賽後他受訪時直言，他認為日本可以擊敗德國和法國，沒能做到自己身為控衛要負上責任，也為球隊感到非常遺憾。

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日本男籃目前世界排名第26位，面對目前排名第9、東京奧運會拿下銀牌的法國隊，整場比賽都打得很有競爭力，而且若非末節的一次爭議4分打，他們就將讓地主球迷心碎。

不過隨著八村壘兩次違反運動精神犯規離場，以及浪費16.4秒領先4分的優勢，日本對最終無法在勝場上開張，河村勇輝賽後也接受了訪問。

——距離勝利僅幾步之遙

「我們輸掉了一場本來可以贏的比賽。我對此感到沮喪，我為球隊感到難過。」

——讓人鬱悶的最後一次犯規

「在那次犯規之前，我們傳球沒做好，不斷進行一對一單打，沒辦法得分，要麼就是被蓋。我們需要在轉移球方面做得更好。當然，我認為最後一次犯規是一個艱難的判罰，但無論如何我都尊重裁判。」

——比賽中不斷做出回應

「我一直認為我們能贏，我也一直認為我們可以贏德國（第一場比賽），很可惜最終沒辦法做到。但這真的是一場可以贏的比賽，在那種情況下作為一名控球後衛，我必須做好自己的工作，我很遺憾沒能做到這一點。

——那一次關鍵犯規

「我不想犯規，所以我跳得很高。我覺得那球沒有犯規。但是Strazel是個很棒的射手，那球難度很高，而他投進了。」

——得分方面總結

「我在在使用掩護上遇到一些麻煩，我總是準備酐在掩護直接進行投籃。尤其是在八村壘下場後，球隊開始出現更多一對一的情況，我們無法真正製造出空檔，所以出手了許多艱難的投籃，這是我認為作為控球後衛，我必須做得更好的方面」。

——我能夠打這樣的比賽

「我們來這裡是為了贏。我們來這裡不僅僅只是為了打一場漂亮的仗。我們認為我們能做到，我為我的隊友們感到遺憾，因為我沒有控制比賽，而未能抓住這個機會。」

——比賽結束後球員們圍成一圈

「我們還有一場比賽要對巴西，我們還有機會，但我們必須解決今天出現的問題。我很沮喪，但這只是本屆奧運比賽的第二天。我想我沒有時間繼續失落，我需要盡快做好準備。」

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