奧運男籃／日本因爭議4分打輸法國　名球評：我看過最扯的主場哨

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此役比賽中一張身高224公分的Victor Wembanyama和167公分富樫勇樹卡位的畫面，引起不少討論，兩人身高差了57公分，但後者絲毫不畏懼對抗，就如同這支日本隊的精神一樣。
賽前不被看法，陣中沒有太多NBA球員，還要和Wembanyama以及Rudy Gobert這樣的頂級NBA長人較量。日本隊硬是和東京奧運男籃銀牌得主法國隊，在常規時間四節結束時戰成不分上下，讓人肅然起敬。
即將挑戰NBA的172公分小後衛河村勇輝全場砍下29分7籃板6助攻，證明自己的能力，可惜延長賽Wembanyama連得8分，率領法國贏得勝利，賽後河村說，「這是場能贏的比賽，但身為控球後衛的我沒能掌控比賽。我想這場失利是我的責任。」
Strazel神奇「4分打」 河村：我覺得沒犯規
在本場比賽第4節，日本一度有機會收下勝利，不過Matthew Strazel的神奇「4分打」卻讓法國從絕境中爬起，那一球河村勇輝並沒有明顯犯規動作，因此引起不少討論，法國隊主帥Vincent Collet也坦言球隊很幸運。
［那一球是奇蹟。」Collet說，「一般領先4分的時候，作為防守者，你是不會去幹擾對手投籃的。我們非常幸運，日本球員選擇了撲防。他當時差一點就蓋到了。」畢竟是自己的球隊，Collet話說得委婉，實際上不少人認為那根本沒犯規，河村勇輝自己也是那麼認為的，「我覺得那球不是犯規。但是Strazel是個很棒的射手，那球難度很高，而他投進了。」
而美國知名球評Bill Simmons則是直言，這就是個主場優勢的超級體毛哨，「哈，法國這個主場哨，是我看球記憶以來最扯的。」
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