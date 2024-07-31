50嵐、清心福全搶賣「冰淇淋手搖」！發發X蜷尾家開吃山茶花烏龍

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以冰淇淋紅茶風靡手搖飲控的50嵐，今夏全面回歸童年懷舊的神級雪酪「芒果青」飲品，平價爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」、還有「荔枝冰淇淋＋烏龍茶」，雙雙都能免費加料波霸、珍珠或椰果，打造酸甜「嵐冰友」消暑手搖飲料，全台現在連離島也都喝得到囉。《NOWnews今日新聞》記者實際試喝，「芒果青」是酸酸甜甜的果香搭配四季春青茶淡雅花香，「荔枝烏龍」則在黃金烏龍的焙火茶香中喝得到甜美荔枝果香，特別推薦飲料一拿到手先用吸管戳中雪酪、大吸一口冰沙好痛快，之後再攪拌融合、又能喝到不同風味的感覺。
📌清心福全：悄賣紅茶三兄弟、珍珠巧克力「艾思冰沙」
清心福全X貓貓蟲咖波第二波聯名紙杯，共有9款造型，即日起全台各分店陸續現身，還打造咖波及黑貓蟲2款半截造型提袋，超萌耳朵造型設計爆可愛，毛茸茸的觸感搭配刺繡表情好療癒，8月8日11:00起到店購買任一飲品，即可以150元加價購乙個。
清心福全還被《NOWnews今日新聞》記者發現，除了冰淇淋紅茶、悄悄開賣「艾思冰沙」系列，超浮誇「紅茶三兄弟」選用錫蘭紅茶，加入嫩彈珍珠、軟Q布丁、甜濃香草冰淇淋，爆炸配料堆疊滿足咀嚼控；而部分門市限定販售的「珍珠巧克力艾思」則把巧克力打入細緻艾思冰沙，濃郁滑順的風味裡還喝得到Q彈珍珠與香草冰淇淋，有夠消暑。
📌發發X蜷尾家：「山茶花烏龍」義式冰淇淋優格飲
擁有最萌奇異鳥IP的發發，攜手台南冰王「蜷尾家」聯名打造獨家「山茶花烏龍」義式冰淇淋，結合山茶花獨特花香與貴妃烏龍茶的茶韻，淡雅交織尾韻蜂蜜香氣；另有以山茶花烏龍冰淇淋為基底的「山茶花烏龍優格」與「山茶花烏龍冰茶」，分別搭配發發招牌優格、及熱銷萱香清烏龍茶，還加入特製滑嫩茶凍，沁涼對味，8月1日起全台門市正式販售。
發發鐵粉最愛的奇異鳥呆萌週邊商品，這次這次也以冰淇淋為元素，發想聯名「奇異鳥保冷袋」保溫又保冷、耐裝大容量，8月「奇異鳥金屬徽章別針」推出冰淇淋限定款；8月1日起到店購買任兩項聯名商品、並按讚FB或IG，即可免費獲得只送不賣的「奇異鳥日式和扇」。蜷尾家也以發發銷售冠軍的莓果派對優格為靈感，研發推出甘味処限定販售的「優格覆盆玫鑽石冰杯」，風味酸甜清爽帶有玫瑰香氣，凡購買再加贈「發發優惠券」乙張。
慶祝發發進軍高雄左營開設裕誠牧場，8月9日至8月11日完成FB公告指定步驟，即可領取號碼牌享有當日「指定優格買一送一」優惠活動，依序為莓果派對優格、發發好芒優格、野生藍莓優格，每日限時限量100組。
📌七盞茶：手搖變「紅萃冰棒」77折加價購
七盞茶懂大家夏天熱翻的痛苦，特別把招牌茶飲直接變成「紅萃冰棒」，以阿薩姆搭配台茶18號，再融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香，打造酸甜消暑風味。更棒的是，即日起只要到七盞茶士林旗艦店、淡水中正店、中山南西店、北區三民店，購買任一杯茶飲即可以「77折加價購」嚐鮮。