50嵐懷舊「芒果青」台北也有！50元爽喝芒果冰＋青茶：再免費加料
許多人愛的童年回憶，50嵐懷舊神級手搖飲「芒果青」，日前被發現在台南、高雄等縣市回歸販售，現在台北、台中也都喝得到了，只花50元就能爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」，還能免費加料波霸、珍珠或椰果，連荔枝烏龍也開喝，降溫消暑好痛快。
記者蕭涵云/綜合報導
被不少網友稱為兒時回憶的童年神飲「芒果青」，以一球芒果冰淇淋搭配青茶，酸甜果香的沁涼茶飲，超適合夏天呷涼抗熱。日前被發現在台南、高雄、屏東、台中4縣市悄悄上架而掀起騷動，紛紛敲碗北部的粉絲也要喝！
而50嵐台北店員分享，北部其實從7月1日就回歸販售「芒果青」囉，店面上也都有醒目標示，還被列為店長推薦的TOP5必喝清單，只花50元就能爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」，而且同步新品上市「荔枝烏龍」，一樣銅板價就能喝到「荔枝冰淇淋＋烏龍茶」，兩款都可以享有免費加料波霸、珍珠或椰果，有夠划算。
喜歡50嵐冰淇淋紅茶的民眾，今年夏天開喝3款冰淇淋手搖飲料，天天換口味也喝不膩，50元超有料一喝就消暑。由於50嵐「芒果青」默默圈粉眾多，有不少被打中的新朋友還開玩笑，以為是小時候吃的那種綠綠土芒果「情人果」風味，原來是橙黃色的芒果青茶。
《NOWnews今日新聞》記者實際試喝「芒果青」，是酸酸甜甜的果茶風味，和過去熱銷的冰淇淋紅茶，帶有香草奶茶的口感不太一樣，「芒果青」的口感、味道都更清爽，而且芒果冰淇淋還是雪酪口感，在烈日下用吸管戳中、大吸一口冰沙好痛快。根據各地朋友回報，50嵐中部也喝得到「芒果青」、連離島有50嵐的區域也都開賣了，還沒嚐試過的民眾有機會喝看看吧。
這個夏天實在太熱，手搖店紛紛推出各種當季水果飲料，除了每年夏天必喝的楊枝甘露，萬波島嶼紅茶還推出芒果冰沙並首創芒果河粉，CoCo都可開發HPP鮮鳳梨可樂達調飲，Mr. Wish也開喝粒粒手剝、飽滿多汁的巨峰葡萄手搖飲，喝得到10顆果肉的「葡萄優格冰沙」，或搭配脆脆晶球、軟嫩愛玉開喝「葡萄果粒啵啵」，甜美不沾手。