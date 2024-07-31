獨家／夏克立駁斥抱睡：這是一場抹黑行動 懷疑竇智孔經紀人搞鬼
黃嘉千、夏克立結縭16年鬧離婚，男方被控訴家暴，即便夏克立全盤否認，女方6月初仍取得士林地方法院核發的保護令。沒想到，今（31）日爆出案外案，夏克立被女幫傭指控，曾經在2015年、2024年傳兩次訊息要求「抱睡」，還要女方到飯店時避開媒體，對此，夏克立向《NOWnews今日新聞》表示帳號被盜用，「這是一場抹黑行動」，懷疑竇智孔的經紀人在背後搞鬼。
記者楊穎軒、楊慧玲／台北報導
夏克立表示，他的資深經紀人同時也是黃嘉千、竇智孔的經紀人，曾經設立他的社群媒體帳戶，擁有密碼和存取權，「最近我的帳號被駭了！女性朋友和粉絲告訴我，有人冒充我攻擊她們」，夏克立說，他曾經發文公開此事，並附上截圖當證據。
才動完腰部手術急著約 黃嘉千得知又氣又難過
據《鏡週刊》報導，女幫傭公開臉書私訊截圖，指夏克立今年年中剛動完腰背舊疾的手術，某天突然傳訊息給她，稱如果不想抱睡，可以在床上激情地撕裂他，夏克立還笑說自己的背不好，要她下手輕一點，最後附上笑到流淚的表情符號，並附上他躺在病床上背對鏡頭的照片，她選擇已讀不回。
《NOWnews今日新聞》詢問黃嘉千，經紀人回應：「我們有知道這事情，嘉千剛知道的時候也很氣很難過，我們也都有安慰她，真的謝謝大家的關心！」
※【NOWnews 今日新聞
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