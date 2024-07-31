內湖涼麵店疑爆食物中毒！北市衛局揪4缺失：依食安法可開罰6萬
台北市衛生局今日表示，昨日18時接獲醫院通報4名民眾於30日中午時段食用內湖區涼麵後，於同日15時起陸續發生噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛疑似食品中毒症狀。衛生局接獲通報隨即於同日對民眾進行健康關心及攝食調查，並於今日業者營業時間隨即前往稽查，現場查有未出示人員體檢資料、夾子懸掛於牆壁上的管路上、風扇外框髒污不潔及有油汙等3項衛生缺失，已命業者於8月7日前限期改善，期屆複查如不合格將依違反食安法第8條處6萬元以上罰鍰。
記者呂炯昌／台北報導
北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，現場抽驗2件環境檢體(刨板、夾子)，2件員工手部檢體，檢驗食品中毒菌，另現場未能查獲剩餘或同批製作之食品可供抽驗，惟考量涼麵屬高風險之即時食品，現場抽驗1件即食涼麵，檢驗食品中微生物衛生標準，以監測製作場所衛生程度。
衛生局呼籲為預防食品中毒事件發生，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，以確保食品衛生安全，同步呼籲民眾如發生疑似食品中毒事件，應於第一時間通報，並集中至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7079，以上資訊可至臺北市政府衛生局網站查詢。