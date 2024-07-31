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哈利波特作者JK羅琳批評中華隊奧運拳擊國手！質疑林郁婷性別

▲林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手，卻被《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別。（圖／文化大學提供）
▲林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手，卻被《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別。（圖／文化大學提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024年巴黎奧運性別爭議持續上演！《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），近期在推特轉發英國媒體《衛報》報導，內文中質疑包括中華隊拳擊好手林郁婷等選手的性別爭議，由於JK羅琳過去就是「衛道人士」，多次抨擊「跨性別」選手跟人士，因此也被認為十分偏頗。今年奧運開幕式之前，在聖火傳遞，或是在開幕儀式，都有跨性別的選手或是相關人士演出，這也讓JK羅琳不滿。

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JK羅琳也曾被質疑妖魔怪道　《哈利波特》暢銷全球

《哈利波特》（英語：Harry Potter），是英國作家JK羅琳（J.K. Rowling）的奇幻文學系列小說，描寫主角哈利波特在霍格華茲魔法學校七年學習生活中的冒險故事。該系列在超過200國家出版，有80種語言版本，2018年總銷售量超過5億，成為世界上最暢銷小說。

由於《哈利波特》系列的故事背景，建立於現代世界和魔法世界並存的世界觀，以魔法世界惡名昭彰的巫師佛地魔殺害哈利波特的父母，還是嬰兒的哈利波特倖免於難作為開端，講述哈利在成長過程中分別在現代世界與魔法世界經歷的事件，但不少宗教人士認為這是「邪魔歪道」，因此JK羅琳也被受到責難。

不過JK羅琳近年頻頻因跨性別族群爭議，遭到外界一陣圍剿，成為多元性別團體的目標，就連主演《哈利波特》電影系列的演員Daniel Radcliffe、Emma Watson、Rupert Grin）等人都表示難以苟同。對次J.K羅琳也再度表達立場，更直言不會原諒他們的言行。

今天是JK羅琳生日，她寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂呢？一名女拳擊手被迫遭受了改變生活？女拳擊手被殺了？」等，轉發《衛報》文章，就連生日也對於「跨性別」人士相當不滿。


有「台灣拳后」稱號的林郁婷，是我國巴黎奧運女子57公斤級的第一種子，預計將在8月2日出戰，日前愛爾蘭前拳王Barry McGuigan發文質疑林郁婷性別，然而，國際奧會方面則表示，參加2024巴黎奧運拳擊比賽的所有運動員，都符合比賽資格與參賽規定，並且適用醫療規定。

而在2022杭州亞運金牌戰之前，哈薩克曾經向大會抗議林郁婷性別爭議，不過最後林郁婷依舊正常出賽，不受影響。

▲林郁婷在杭州亞運奪金，收下奧運門票，下一步是要找尋適合的對手訓練，增加實力。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在杭州亞運奪金，收下奧運門票，但她也被多次抗議性別爭議。（圖／中華奧會提供）

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