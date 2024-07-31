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景氣燈號紅燈「房市先逃了？」7月全台交易下滑　這3縣市跌幅最慘

▲睽違2年半，景氣燈號亮起代表熱絡的紅燈，但7月房市交易卻轉弱，專家分析，除與暑假出遊、颱風攪局外，新青安緊縮貸款更是打到痛點。（圖／永慶房屋提供）
▲睽違2年半，景氣燈號亮起代表熱絡的紅燈，但7月房市交易卻轉弱，專家分析，除與暑假出遊、颱風攪局外，新青安緊縮貸款更是打到痛點。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

睽違2年半，景氣燈號亮起代表熱絡的紅燈，但7月房市交易卻轉弱，彙整住商機構和永慶房屋兩大房仲內部資料，全台房市交易量減少6%~8.7%，但都較去年同期成長13%~18.3%。專家分析，除受到暑假出遊、颱風攪局等，影響民眾看房意願外，新青安緊縮貸款更是打到痛點，衝擊投機買盤，以台中、台南及高雄下滑幅度最大。

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住商機構統計旗下成交狀況發現，全台交易量減少8.7%，但去年同期增加18.3%，區域表現上中南部交易較弱，恐和淹水有關。各區表現上，六都都呈現月弱年強，尤以台中月減16.1%最多、高雄月減12.9%次之。

緊縮貸款打痛點，下半年交易恐緊縮

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，七月份進入暑假時序，市場缺乏供給狀況依舊，加上股市震盪，看似交易轉差，實則進入打底，同時，嚴查新青安違規使用的政策，的確對短期交易頻繁的投機者有一定影響，進而衝擊投機買盤，加上今年打房政策主軸轉往緊控銀根，許多銀行房貸庫存已經滿水位，恐怕不利下半年整體交易。

▲政府推出新青安政策，提高貸款額度、拉長年限與寬限期，是唯一利率2%以下的房貸，引發一波購屋潮。（圖／家庭消費中心攝）
▲嚴查新青安違規的確對短期交易頻繁的投機者有一定影響。（圖／NOWnews資料照）
大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，七月份似有風向轉變，因市場亂象叢生持續，銀行端近期動作頻頻，此外不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，也提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

南二都7月房市交易減幅明顯　專家：恐與颱風淹水有關

而永慶房屋統計旗下成交狀況，7月全台交易量較6月減少6%，區域上以台南月減16%最多、高雄減少12%次之，兩地是此次颱風淹水重災區，房市交易量減幅度也是七都中最為明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，一般而言，因7月適逢暑假，第三季是房市銷售淡季，加上颱風攪局，部分縣市出現淹水災情，讓民眾放緩看屋、購屋腳步，這也是台南與高雄房市交易量月減逾一成的主因。

▲睽違2年半，景氣燈號亮起代表熱絡的紅燈。（圖／翻攝國發會臉書）
▲睽違2年半，景氣燈號亮起代表熱絡的紅燈。（圖／翻攝國發會臉書）
陳金萍補充，台經院上修今年經濟成長率至3.85%，不論是企業擴廠或是民間投資皆優於預期，經濟成長模式維持「內外皆溫」的格局。但她也提醒，下半年包含美國總統大選的變數增加，而且國內銀行房貸逼近滿水位，市場傳出銀行緊縮房貸放款，有意購屋的民眾恐須增加自備款，是否影響下半年房市交易熱度，值得持續觀察。

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