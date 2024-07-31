景氣燈號紅燈「房市先逃了？」7月全台交易下滑　這3縣市跌幅最慘

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緊縮貸款打痛點，下半年交易恐緊縮
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，七月份進入暑假時序，市場缺乏供給狀況依舊，加上股市震盪，看似交易轉差，實則進入打底，同時，嚴查新青安違規使用的政策，的確對短期交易頻繁的投機者有一定影響，進而衝擊投機買盤，加上今年打房政策主軸轉往緊控銀根，許多銀行房貸庫存已經滿水位，恐怕不利下半年整體交易。
大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，七月份似有風向轉變，因市場亂象叢生持續，銀行端近期動作頻頻，此外不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，也提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。
南二都7月房市交易減幅明顯 專家：恐與颱風淹水有關
而永慶房屋統計旗下成交狀況，7月全台交易量較6月減少6%，區域上以台南月減16%最多、高雄減少12%次之，兩地是此次颱風淹水重災區，房市交易量減幅度也是七都中最為明顯。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，一般而言，因7月適逢暑假，第三季是房市銷售淡季，加上颱風攪局，部分縣市出現淹水災情，讓民眾放緩看屋、購屋腳步，這也是台南與高雄房市交易量月減逾一成的主因。
陳金萍補充，台經院上修今年經濟成長率至3.85%，不論是企業擴廠或是民間投資皆優於預期，經濟成長模式維持「內外皆溫」的格局。但她也提醒，下半年包含美國總統大選的變數增加，而且國內銀行房貸逼近滿水位，市場傳出銀行緊縮房貸放款，有意購屋的民眾恐須增加自備款，是否影響下半年房市交易熱度，值得持續觀察。