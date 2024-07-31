高雄打造「青年輕豪宅」 福裕董事長林聰麟：亞灣區不輸新加坡！
入主福裕(4513)的清景麟與三地集團(1438)今(31)日攜手舉行高雄「AI慕光城」(一期)開工動土典禮。此案總銷約200億，將於今年10~11月公開銷售，全案預計4年後完工。福裕董事長林聰麟表示，高雄在台積電、AI帶動下不斷攀升，亞灣區更是不輸新加坡的城市，未來發展可期。
記者陳韋帆／綜合報導
林聰麟表示，高雄是一個工業城市，經過30年的轉型後，現在北高雄變成台積電製造中心、南高雄則成為AI設計中心，高雄AI產業崛起，亞洲新灣區以智慧科技帶動產業轉型，創造科技產業生活多元使用優質水岸環境，預期吸引產業進駐投資550億，提供超過4200個就業機會。
他進一步指出，高雄高度發展下，亞灣區不會輸新加坡，未來將成為台灣新的曼哈頓，將帶來全新視野與格局，領先國際大城市，很榮幸在亞灣區興建國際級和全球同步的建案。
不過，林聰麟也提到，該建案基地改造前慘不忍賭，光整理耗資4億，遠超原先預算，所幸目前萬事俱備，也於今日正式動土，全案分兩期開發，由新加坡建築巨擘SCDA國際建築團隊操刀，預計打造年青人住的輕豪宅。
「AI慕光城」基地共約5千坪，分兩期開發，首期 「AI慕光城」土地面積2251坪，總銷約200億，將於今年10～11月公開銷售，預計2027~2028年完工，第二期土地面積也是2,251坪，其推案時程暫未定案。
※【NOWnews 今日新聞
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