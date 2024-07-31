景氣燈號亮紅燈了！股魚「該做什麼就做什麼」　獲利進口袋才是真

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「紅燈已經出現囉，該做什麼就做什麼！」股魚在臉書發文指出，有人可能會想說「這次會不會一樣來10個紅燈之類」，但他認為，如果你是用景氣燈號投資入場，那麼當訊號出現該怎麼做就怎麼做，保住大部分獲利入袋才是真正重要的。
他笑說：「我可不想跟別人說『這一波曾經有高達100%獲利，但我想跟你說這一波有80%獲利入袋』，只有進口袋才是真的啦！」股魚觀點引發討論，不少網友高喊「謝謝老師，趕緊腳底抹油」，虧說：「原來早盤開高走低，是股魚大獲利了結的原因啊！」
不少人都覺得紅燈來得比想像得還快，有人嘆說「在紅燈前就開殺了，現在才動作會有點慢」。也有人想起股魚曾看好台股有機會站上2萬5000點，他也留言回覆說：「2萬4400後的感覺就不太對了，資金動能有變弱」。
6月景氣燈號亮紅燈 國發會：受惠半導體及伺服器需求熱絡
6月景氣燈號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為紅燈。國發會指出，主要是受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩。另領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續增溫。
國發會指出，展望下半年，隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續；投資方面，國內半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，加上投資臺灣三大方案賡續落實、國際指標大廠來臺投資，以及國內綠能裝置持續推進等，均增添投資動能。
🔴燈號意義小百科
綠燈(23-31分)，表示景氣穩定；紅燈(38-45分)，表示熱絡；藍燈(9-16分) ，表示景氣低迷；黃紅燈(32-37分) 及黃藍燈(17-22分) 均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。