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路跑／老傳統融合新元素！北港媽祖盃馬拉松開放報名　12/22起跑

▲北港朝天宮主辦的第13屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事，在今（31）日舉辦記者會，開放報名時間將至10月1日，並於12月22日正式起跑。（圖／北港朝天宮提供）
▲北港朝天宮主辦的第13屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事，在今（31）日舉辦記者會，開放報名時間將至10月1日，並於12月22日正式起跑。（圖／北港朝天宮提供）

記者林之越/台北報導

北港朝天宮主辦的第十三屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事即將於2024年12月22日盛大開跑，開放報名期間為7月1日至10月1日。今年的賽事不僅延續了以往的激情與活力，更融入了全新元素和精神，將馬拉松賽事推向全新高峰，這不僅是一場年度體育盛事，更是全球選手精神的集中展示，每一位參賽者都以勇敢和堅持展現自我。隨著每年的舉辦，這場賽事已成為地方的重要慶典，為雲林增添了精彩且意義深遠的一頁。

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新增2大藝術組別　賽事全場星光滿滿

今年的賽事特別設立了【環保永續組】和【藝術信仰組】兩個特色組別。因應跑者們的回饋，新增了環保永續組，響應綠色出行，鼓勵參賽者以環保方式參加活動。為了創新理念並延續傳統文化價值，還推出了藝術信仰組，推出獨家限量100組藝術版畫。這些藝術版畫巧妙融合了傳統信仰與現代藝術，展現了北港媽祖文化的豐富內涵。每幅畫作均由Daniel Wong精心描繪，呈現獨特的北港朝天宮媽祖、順風耳以及千里眼形象，完美地將信仰與運動相結合，為賽事增添更多文化與藝術的魅力。

而今年也非常榮幸地邀請到了兩位極具影響力的活動大使：華裔設計師Daniel Wong和人氣藝人小豬黃沐妍以及五位神風小隊長：運動界新星尼克 王士維、雲林的女兒亞亞 鄭羽凡、演員王沛語 Amy Wang、環保先鋒種樹愛地球黃一峯老師、專業跑步教練Edison教練，他們不僅熱愛媽祖信仰和馬拉松賽事，更與雲林有著深厚的淵源，將為賽事增添無限的活力和色彩。

▲本屆北港媽祖盃全國馬拉松，邀請到華裔設計師Daniel Wong和人氣藝人小豬黃沐妍擔任活動大使，以及五位神風小隊長：運動界新星尼克 王士維、雲林的女兒亞亞 鄭羽凡、演員王沛語 Amy Wang、環保先鋒種樹愛地球黃一峯老師、專業跑步教練Edison教練。（圖／北港朝天宮提供）
▲本屆北港媽祖盃全國馬拉松，邀請到華裔設計師Daniel Wong和人氣藝人小豬黃沐妍擔任活動大使，以及五位神風小隊長：運動界新星尼克 王士維、雲林的女兒亞亞 鄭羽凡、演員王沛語 Amy Wang、環保先鋒種樹愛地球黃一峯老師、專業跑步教練Edison教練。（圖／北港朝天宮提供）
主題設計超新潮　賽事好禮藏驚喜

由華裔設計師Daniel Wong為此賽事操刀今年的logo和視覺設計並延續去年建置品牌北港媽祖盃全國馬拉松「Mother Marathon」，北港媽祖盃全國馬拉松「Mother Marathon」，mother 發想來自於媽祖意象徵性，媽祖意象正如同慈母般，溫和、慈祥、包容、關懷，可以撫慰每一個受創、不安的心靈。

設計靈感來自於媽祖亦為「護國庇民」之海洋女神，運用「Mother Marathon」當中的M M轉換成海浪的意象，也代表著無論在任何起伏及挑戰中媽祖都與我們同在

▲北港媽祖盃本屆的logo和視覺設計由華裔設計師Daniel Wong操刀，運用「Mother Marathon」當中的M M轉換成海浪的意象，也代表著無論在任何起伏及挑戰中媽祖都與我們同在。（圖／北港朝天宮提供）
▲北港媽祖盃本屆的logo和視覺設計由華裔設計師Daniel Wong操刀，運用「Mother Marathon」當中的M M轉換成海浪的意象，也代表著無論在任何起伏及挑戰中媽祖都與我們同在。（圖／北港朝天宮提供）
賽事今年的主題為「RUN FOR TAIWAN龍舞祈福，守護台灣」，每一步踏上起跑線，都是對台灣美好的祝願，每一刻的跑動，都是對媽祖的虔誠祈禱。「Run for Taiwan」，這是我們的口號，這是我們的呼喚。在這條賽道上，我們不僅奔跑著個人的夢想，更是為了台灣的未來而努力。每一個參賽者都是守護者，也是祈福者，都是希望的使者。  

2024年北港媽祖盃全國馬拉松將與雲林知名大餅品牌日興堂以及由醫師專業研發運動機能補給品品牌PulsarPumP脈衝星合作，打造獨特的賽事聯名包裝。日興堂將為參賽者提供美味的大餅，以朝天宮媽祖作為靈感發想創作全新的馬拉松專屬包裝，象徵著地方的文化和傳統，也作為完賽禮要送給所有來參加的跑者

另外，也與PulsarPumP脈衝星合作，提供賽事專屬包裝，將專業的運動補給品作為完賽禮，為跑者提供科學的營養支持。這次合作將賽事提升到全新的層次，讓每一位參賽者都能享受到獨一無二的賽事體驗，並帶著美好的回憶回家。

▲北港朝天宮主辦的第十三屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事即將於2024年12月22日盛大開跑，開放報名期間為7月1日至10月1日。（圖／北港朝天宮提供）
▲北港朝天宮主辦的第十三屆北港媽祖盃全國馬拉松賽事即將於2024年12月22日盛大開跑，開放報名期間為7月1日至10月1日。（圖／北港朝天宮提供）

【2024 Mother Marathon北港媽祖盃全國馬拉松】

📆 報名時間：2024/07/01~10/01

💮活動日：2024/12/22(日) 雲林縣北港鎮北港大橋下 北港牛墟

🎊 里程項別介紹：

標準組🩵42K(NT$：1,300)、21K( NT$：1,200)、10K(NT$：1,000) 、05K (NT$：600)

永續組💚42K(NT$：650)、21K(NT$：600) 、10K(NT$：500) 、05K(NT$：300) 

藝術組💜42K(NT$：8,888)、21K (NT$：8,888)、10K(NT$：8,888) 、05K(NT$：8,888)

Mother Marathon北港媽祖盃全國馬拉松報名網址: https://irunner.biji.co/MotherMarathon2024

Mother Marathon北港媽祖盃全國馬拉松 Facebook：https://www.facebook.com/mother.marathon.tw

Mother Marathon北港媽祖盃全國馬拉松Instagram : https://instagram.com/mother_marathon.tw?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

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