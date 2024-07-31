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房市降溫！「五大房仲」7月成績單出爐　6大利空衝擊、一事拉警報

▲五大房仲7月成績單出爐，交易量相較6月出現下滑月減5.2~14.2%，顯示二手屋買氣下滑。（圖／記者陳韋帆攝）
▲五大房仲7月成績單出爐，交易量相較6月出現下滑月減5.2~14.2%，顯示二手屋買氣下滑。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

7月進入尾聲，五大房仲「信義、住商、台灣房屋、永慶、中信」交出成績單，即使整體交易量仍優於2023年，但交易量呈現下滑趨勢，月減5.2~14.2%，顯示二手屋買氣出現下滑。《NOWnews》彙整五大房仲分析，7月主要有「房價過高、房貸限縮、銀貸水位拉警報、新青安嚴查、台股震盪、美國選情驟變」等六大利空，且正逢旅遊季、颱風季，導致買氣明顯萎縮。

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▲房市整體熱度持續高漲，購屋族應審慎評估，避免房價買在史上最高點。（圖／NOWnews資料照）
▲專家指出，房價不斷墊高，政府開始出手管控房市，且美國總統大選將至，估計下半年交易將有所收斂。（圖／NOWnews資料照）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市基期自2023年下半年開始不斷墊高至今，如今已進入2024年下半年，估計年增情勢將有所收斂，況且美國總統大選情勢發生重大變化，導致台股震盪，難免影響購屋人信心。另，7月正逢颱風季、旅遊季，也是導致買氣萎縮的主要原因之一。

展望未來，他指出，估計股市、政策仍是影響主因，惟台股與美股緊緊相隨，仍須隨時關注美國總統大選情勢變化。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前市場供給缺乏，加上股市震盪，同時，新青安違規嚴查，衝擊投機買盤，又加上颱風影響，7月買氣表現自然減弱。

她提醒，今年打房政策主軸為「緊控銀根」，許多行庫水位已滿，恐不利下半年交易，況且市場亂象叢生，難保政府針對銀根進一步再緊縮，或祭出其它打房政策，建議購屋人以自住為主，並審慎評估自身能力，避免因貸款額度下降，導致違約。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價不斷飆升，買賣價格認知持續擴大，加上政府嚴控「新青安貸」，銀根控管也加嚴，購屋人必須重新盤點預算，買氣也出現緩增跡象。

關於未來走勢，張旭嵐指出，雖然下半年市場仍有美國總統大選、台股高點震盪等變因，但台商回流資金，限制購置不動產部分，將於8月解封，且政府目前控管政策打住不打商，估計資商業不動產將有亮眼表現。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，適逢暑假、颱風季，房市也進入傳統淡季，但目前民眾看屋意願仍強，惟買賣雙方價格認知須取得共識。

而今年下半年，除了須留意全球局勢變化，國內須留意「銀貸逼近滿水位，購屋民眾必須增加自備款問題」，房市交易熱度是否因此受到影響，須持續觀察。

中信房屋總經理張世宗則指出，目前房市除了面對銀貸水位拉警報，買方購買力明顯下滑，然而，賣家在「通膨預期、資金潮、科技投資」等利多下，與買方出現認知差異，交易量自然出現下滑。

張世宗認為，目前市場上房市利多題材相當豐沛，加上預期美國降息，下半年房市表現仍樂觀看待，不過，鑒於目前房市的確火熱，不排除政府會有再次升級房市的管制措施，另外，美國總統大選和囤房稅上路也有可能對市場造成影響，後續表現仍需密切觀察。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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