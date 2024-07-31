房市降溫！「五大房仲」7月成績單出爐　6大利空衝擊、一事拉警報

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展望未來，他指出，估計股市、政策仍是影響主因，惟台股與美股緊緊相隨，仍須隨時關注美國總統大選情勢變化。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前市場供給缺乏，加上股市震盪，同時，新青安違規嚴查，衝擊投機買盤，又加上颱風影響，7月買氣表現自然減弱。
她提醒，今年打房政策主軸為「緊控銀根」，許多行庫水位已滿，恐不利下半年交易，況且市場亂象叢生，難保政府針對銀根進一步再緊縮，或祭出其它打房政策，建議購屋人以自住為主，並審慎評估自身能力，避免因貸款額度下降，導致違約。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價不斷飆升，買賣價格認知持續擴大，加上政府嚴控「新青安貸」，銀根控管也加嚴，購屋人必須重新盤點預算，買氣也出現緩增跡象。
關於未來走勢，張旭嵐指出，雖然下半年市場仍有美國總統大選、台股高點震盪等變因，但台商回流資金，限制購置不動產部分，將於8月解封，且政府目前控管政策打住不打商，估計資商業不動產將有亮眼表現。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，適逢暑假、颱風季，房市也進入傳統淡季，但目前民眾看屋意願仍強，惟買賣雙方價格認知須取得共識。
而今年下半年，除了須留意全球局勢變化，國內須留意「銀貸逼近滿水位，購屋民眾必須增加自備款問題」，房市交易熱度是否因此受到影響，須持續觀察。
中信房屋總經理張世宗則指出，目前房市除了面對銀貸水位拉警報，買方購買力明顯下滑，然而，賣家在「通膨預期、資金潮、科技投資」等利多下，與買方出現認知差異，交易量自然出現下滑。
張世宗認為，目前市場上房市利多題材相當豐沛，加上預期美國降息，下半年房市表現仍樂觀看待，不過，鑒於目前房市的確火熱，不排除政府會有再次升級房市的管制措施，另外，美國總統大選和囤房稅上路也有可能對市場造成影響，後續表現仍需密切觀察。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。