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奧運羽球／戴資穎、依瑟儂都哭了！賽後兩人大擁抱　最後一舞落幕

▲2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今天對決好朋友依瑟儂，最終以0：2直落二輸球，身體已經明顯跟不上場上意識，賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩個好友哭成一團。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今天對決好朋友依瑟儂，最終以0：2直落二輸球，身體已經明顯跟不上場上意識，賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩個好友哭成一團。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今（31）日對決好朋友依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終以0：2直落二輸球，身體已經明顯跟不上場上意識，賽後依瑟儂在和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩個好朋友哭成一團。此役戴資穎開賽還在找狀態，被依瑟儂打出9：0攻勢，雖然之後急起直追，但仍以19：21被先下一城；次局小戴又是以落後開局，而且是更懸殊的2：11，最終比賽也很快失去懸念。戴資穎作為前球后，最後一舞以這樣的方式落幕確實讓人有些難過。總計她生涯在公開賽拿下33冠，球后在位周數為214周，奧運拿下一面女單銀牌，世錦賽則是一銀一銅。

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戴資穎狀況大不如前　小組賽淘汰

原本戴資穎在2021年結束後就打算掛拍，但她最終又等3年，今年再次進入五環賽場，這次確定是「最後一舞」，大家也希望她能一圓金牌夢。只不過這次她的分組籤表很硬，被排進E組，同組對手有依瑟儂、比利時好手譚蓮妮。如果晉級8強，戴資穎對手可能是東宗（Gregoria Mariska Tunjung）和或韓國金佳恩，4強還可能強碰安洗瑩。

依瑟儂和戴資穎過去交手過很多次，兩人堪稱是一生宿敵，而且上一屆東京奧運，雙方在曾在8強相遇，當時戴資穎克服心魔3局擊敗對手晉級。

輸給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱落淚

此役戴資穎開賽還在找狀態，被依瑟儂打出9：0攻勢，雖然之後急起直追，但仍以19：21被先下一城；次局小戴又是以落後開局，而且是更懸殊的2：11，最終比賽也很快失去懸念。戴資穎作為前球后，最後一舞以這樣的方式落幕確實讓人有些難過。總計她生涯在公開賽拿下33冠，球后在位周數為214周，奧運拿下一面女單銀牌，世錦賽則是一銀一銅。

此役戴資穎顯然不在個人最佳狀態，過去我們很少看到她回位不及被人打轉身，或是網前鬥法趨於下風，30歲的她真的走到了油箱快見底的時候了。賽後戴資穎和依瑟儂兩人在場上擁抱，兩人都激動落淚，肯定未來也會成為經典畫面。

戴資穎小檔案：

姓名：戴資穎

綽號：小戴、世界球后、台灣羽球一姐

項目：羽球

年齡: 1994年6月20日（30歲）

身高:163公分

重要國際賽成績：

BWF世界羽聯史上在位週數最長的世界球后

史上奪下最多超級賽冠軍的女單選手

2014仁川亞運女子單打銅牌

2017武漢亞錦賽女子單打金牌

2017台北世大運女子單打金牌、女團金牌

2018雅加達亞運女子單打金牌

2020東京奧運女子單打銀牌

2021韋瓦爾世錦賽女子單打銀牌

2023杜拜亞錦賽女子單打金牌

以上資料：NOWnews整理

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