東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

巴黎奧運中華隊1日賽程、轉播懶人包　想奪牌看射箭！麟洋配拚金

▲2024巴黎奧運羽球男雙，我國的「麟洋配」李洋／王齊麟以分組第一在八強賽出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙，我國的「麟洋配」李洋／王齊麟以分組第一在八強賽出賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

中華隊靠著拳擊吳詩儀拿下本屆首面獎牌，終結零牌窘境。今(1)日中華健兒仍持續朝獎牌榜邁進，女團個人賽登場，若能一路過關斬將，有機會再度進帳獎牌。

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另外，羽球男單一哥周天成和李洋/王齊麟都將出賽，桌球林昀儒、鄭怡靜也都將在八強出賽，若能獲勝就離奪牌更進一步。還有高球首度登場，台灣男子選手潘政琮和俞俊安也都將在奧運首回合亮相。

▲林昀儒今（31）日在16強戰以4：0擊敗26歲的斯洛維尼亞選手Darko Jorgic，強勢晉級到8強，下一場將要對上地主好手「眼鏡弟」Felix Lebrun，這也預計將會是林昀儒本屆要想奪牌的關鍵一戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒今（31）日在16強戰以4：0擊敗26歲的斯洛維尼亞選手Darko Jorgic，強勢晉級到8強，下一場將要對上地主好手「眼鏡弟」Felix Lebrun，這也預計將會是林昀儒本屆要想奪牌的關鍵一戰。（圖／美聯社／達志影像）
📌以下是中華隊1日賽程(台灣時間)：

高爾夫

15：00-22：00 男子組個人賽第1輪 潘政琮、俞俊安

羽球

15:40 男子單打16強 周天成

20:10 男子雙打8強 李洋/王齊麟

射箭

17:14 女子個人64強淘汰賽 李彩綺

17:53 女子個人32強淘汰賽 李彩綺 (若有晉級)

18:32 女子個人64強淘汰賽 雷千瑩

19:11 女子個人32強淘汰賽 雷千瑩 (若有晉級)

22:09 女子個人64強淘汰賽 邱意晴

22:35 女子個人32強淘汰賽 邱意晴 (若有晉級)

拳擊

22:34 女子66公斤級16強 陳念琴

網球

18:00 女子雙打8強 謝淑薇/曹家宜

桌球

21:00 男子單打8強 林昀儒

22:00 女子單打8強 鄭怡靜

▲巴黎奧運桌球女單32強，鄭怡靜以以總局數4：2擊敗羅馬尼亞選手Samara，順利挺進16強。在拿下勝利的那一刻，鄭怡靜激動振臂吶喊。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運桌球女單32強，鄭怡靜以以總局數4：2擊敗羅馬尼亞選手Samara，順利挺進16強。在拿下勝利的那一刻，鄭怡靜激動振臂吶喊。（圖／記者陳云茹攝）
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視

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