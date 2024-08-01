巴黎奧運中華隊1日賽程、轉播懶人包　想奪牌看射箭！麟洋配拚金

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📌以下是中華隊1日賽程(台灣時間)：
高爾夫
15：00-22：00 男子組個人賽第1輪 潘政琮、俞俊安
羽球
15:40 男子單打16強 周天成
20:10 男子雙打8強 李洋/王齊麟
射箭
17:14 女子個人64強淘汰賽 李彩綺
17:53 女子個人32強淘汰賽 李彩綺 (若有晉級)
18:32 女子個人64強淘汰賽 雷千瑩
19:11 女子個人32強淘汰賽 雷千瑩 (若有晉級)
22:09 女子個人64強淘汰賽 邱意晴
22:35 女子個人32強淘汰賽 邱意晴 (若有晉級)
拳擊
22:34 女子66公斤級16強 陳念琴
網球
18:00 女子雙打8強 謝淑薇/曹家宜
桌球
21:00 男子單打8強 林昀儒
22:00 女子單打8強 鄭怡靜
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
公共電視（公視主頻、公視3台）
華視
中華電信MOD（IPTV）
愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
網路／行動平台（網路OTT）
Hami Video
ELTA.TV
愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視
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