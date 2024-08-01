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戴資穎負傷比賽落敗　要好友「別浪費錢買票」她一聽淚崩

▲周筠（左圖右）一家人到巴黎看戴資穎（左圖左）比賽，賽後給戴資穎擁抱，她卻說本來想叫他們一家別浪費錢買票了。（圖／翻攝自周筠IG）
▲周筠（左圖右）一家人到巴黎看戴資穎（左圖左）比賽，賽後給戴資穎擁抱，她卻說本來想叫他們一家別浪費錢買票了。（圖／翻攝自周筠IG）

記者李欣容／台北報導

戴資穎31日在巴黎奧運女單小組賽事中輸給泰國好手依瑟儂，下場後兩人相擁而泣的畫面，讓所有球迷都跟著淚崩，網紅夫妻周筠（Yun）和金該（Dzingai）飛到巴黎看奧運，夫妻倆還在比賽前和戴資穎開心合影，賽後周筠在IG寫下長文，透露戴資穎其實受傷很久了，還要他們別浪費錢買票看比賽，讓他們聽了好心疼。

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戴資穎帶傷比賽　要好友「別浪費錢買票」

周筠在IG分享戴資穎的比賽畫面，透露在戴資穎第一戰贏了之後，剛好在場外巧遇，開心的合照，後來戴資穎輸球，他們一家人刻意在場外等待，想給戴資穎一個擁抱，告訴她全場的人都看到她盡力了，「妳會需要有人提醒妳，有沒有那個奧運獎牌，妳永遠都是台灣人心中的第一。雖然輸球了，但妳負傷追的每一分球，都是我們眼裡的驕傲」。

▲戴資穎輸給依瑟儂後落淚，周筠一家在場邊也跟著哭了。（圖／翻攝自周筠IG）
▲戴資穎輸給依瑟儂後落淚，周筠一家在場邊也跟著哭了。（圖／翻攝自周筠IG）
擁抱後，戴資穎卻跟周筠說，「其實我受傷很久了，妳那時候說全家要來奧運的時候，我好想跟妳說不要浪費票不要來了。」但金該回說，「我們還特意賣了其他場次的票，就是為了搶這場比賽，我還想說還好有搶到，輸球贏球，有小戴的每一刻都值得。」戴資穎也回應，「謝謝筠一家六口。」

戴資穎止步8強　淚灑球場「以後大家就會忘記我了」

事實上，戴資穎這次對自己的狀態一直沒有信心，藝人柯震東也透過社群發文tag戴資穎，並鼓勵她說，「你是最棒的！未來要一直笑下去。」而戴資穎看到之後回了一句，「以後大家就會忘記我了。」賽後戴資穎也發文，「謝謝陪我哭泣的人，謝謝你們對我的期待。」並表示淚灑現場並不是她想要的，尤其賽後依瑟儂抱著她說，「贏了妳我很難過。」更讓戴資穎瞬間潰堤。

▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）
▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）
戴資穎雙膝都受傷　賽前曾需靠拐杖走路

戴資穎賽後提到自己的腳傷，曾一度需要靠拐杖走路，甚至在上場前一天都無法確定自己能正常跑動，第一勝也讓她意外，最主要她在杭州亞運時，就曾因為傷勢影響，當時也是淚灑球場。

為了治療，長達2個月的時間她沒有正常訓練，過去她也鮮少公開提及自己的傷勢，總是告訴粉絲她沒事，而這次奧運，她拚盡全力的模樣，終於讓對她有期待的人，知道她的傷有多嚴重，拚到最後一刻的模樣，想必永遠會留在國人心中，而她在賽後受訪時，不忘祝福對手、好友依瑟儂可以晉級之後的比賽。

▲戴資穎賽後在IG吐露心情，粉絲湧入替她加油打氣。（圖／翻攝自戴資穎IG）
▲戴資穎賽後在IG吐露心情，粉絲湧入替她加油打氣。（圖／翻攝自戴資穎IG）

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