戴資穎負傷比賽落敗　要好友「別浪費錢買票」她一聽淚崩

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周筠在IG分享戴資穎的比賽畫面，透露在戴資穎第一戰贏了之後，剛好在場外巧遇，開心的合照，後來戴資穎輸球，他們一家人刻意在場外等待，想給戴資穎一個擁抱，告訴她全場的人都看到她盡力了，「妳會需要有人提醒妳，有沒有那個奧運獎牌，妳永遠都是台灣人心中的第一。雖然輸球了，但妳負傷追的每一分球，都是我們眼裡的驕傲」。
擁抱後，戴資穎卻跟周筠說，「其實我受傷很久了，妳那時候說全家要來奧運的時候，我好想跟妳說不要浪費票不要來了。」但金該回說，「我們還特意賣了其他場次的票，就是為了搶這場比賽，我還想說還好有搶到，輸球贏球，有小戴的每一刻都值得。」戴資穎也回應，「謝謝筠一家六口。」
戴資穎止步8強 淚灑球場「以後大家就會忘記我了」
事實上，戴資穎這次對自己的狀態一直沒有信心，藝人柯震東也透過社群發文tag戴資穎，並鼓勵她說，「你是最棒的！未來要一直笑下去。」而戴資穎看到之後回了一句，「以後大家就會忘記我了。」賽後戴資穎也發文，「謝謝陪我哭泣的人，謝謝你們對我的期待。」並表示淚灑現場並不是她想要的，尤其賽後依瑟儂抱著她說，「贏了妳我很難過。」更讓戴資穎瞬間潰堤。
戴資穎雙膝都受傷 賽前曾需靠拐杖走路
戴資穎賽後提到自己的腳傷，曾一度需要靠拐杖走路，甚至在上場前一天都無法確定自己能正常跑動，第一勝也讓她意外，最主要她在杭州亞運時，就曾因為傷勢影響，當時也是淚灑球場。
為了治療，長達2個月的時間她沒有正常訓練，過去她也鮮少公開提及自己的傷勢，總是告訴粉絲她沒事，而這次奧運，她拚盡全力的模樣，終於讓對她有期待的人，知道她的傷有多嚴重，拚到最後一刻的模樣，想必永遠會留在國人心中，而她在賽後受訪時，不忘祝福對手、好友依瑟儂可以晉級之後的比賽。
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