新青安滿周年！10熱區狂推低總2房：多案完銷　1指標看熱潮衰退點

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新青安助攻 桃園新成屋戶數增近六成五
相對之下，新北市與桃園市的房價在新青安方面就有表現機會，桃園市在這段時間的新成屋推案為1070戶，而新青安實施前一年則是652戶，成長了64.1%。先前只有小檜溪重劃區推出超過百戶的指標案，迎來新青安的這一年度，包括中壢區、楊梅區、龜山區、觀音區都見戶數不少的指標案，不乏來到一、兩百戶，推升量體，又規劃出主流的低總、兩房產品，像楊梅區的「文生璞芯」、觀音區富源地區的「青景喆」，符合新青安屬性，在強力後盾下，建商自然勇者無懼。
新北市近一年來則有1589戶的新推成屋量，較之前增幅14.9%，板橋區、三峽區、淡水區、三重區、五股區、鶯歌區皆有多戶數新成屋案推出，甚至超過兩百戶的指標案，且如淡水區淡海新市鎮的「和合海景」，和五股區、鶯歌區舊市區地帶的「紘盛小逸居」與「台北捷寶」，均是低總價的新青安適用款，還傳出順銷結案消息，建商如意算盤可見一斑。
陳炳辰指出，建商推出新成屋案雖較能掌控營造成本，但不比預售有款項收入，資產上得具實力，而當前新案熱況又以預售為主，新成屋房價也比中古成屋高，可創造的銷售買氣有其侷限性，若能運用新青安作為購屋誘因，勢必為一大助力。不過隨著新青安的審核趨於嚴謹，加上房價走高，未來北北桃新成屋買盤與新青安的距離越來越遠，或為新青安效益遞減的觀察指標之一。