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新青安滿周年！10熱區狂推低總2房：多案完銷　1指標看熱潮衰退點

▲新青安貸款滿周年，統計發現台北、新北及桃園這1年來，新成屋推案平均增加2成，尤以桃園激增64.1%最多。（圖／住展雜誌提供）
▲新青安貸款滿周年，統計發現台北、新北及桃園這1年來，新成屋推案平均增加2成，尤以桃園激增64.1%最多。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

被指「榨乾未來10年買房剛需」的新青安貸款（青年安心成家購屋優惠貸款精進方案）今（1）上路滿周年。根據住展雜誌統計，期間建商在台北、新北及桃園「10熱區」，狂推總價1500萬元以內的「新青安款」新成屋，推案平均成長了2成，尤以桃園激增64.1%最多，更誇張的是多案宣告完銷。不過，新青安掀起的買房熱潮還能持續多久？專家指得看1指標來評斷。

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住展雜誌發言人陳炳辰表示，等同成屋版低自備方案的新青安，主要牛肉包括貸款年限長達40年，寬限期可享5年，房貸額度最高來到1000萬元，核貸成數最高8成，以及房貸利率不到1.8%，而最受惠的莫過於總價1500萬元以內的產品，先前財政部亦指出近乎8成的新青安案件都是在此總價水位內。惟以台北市來說，新成屋要壓低到這價碼有一定難度，搭不上順風車就沒有強行推案必要，這一年來推出新成屋的可售戶數都在50戶以內，建商態度傾向保守。

新青安助攻　桃園新成屋戶數增近六成五

相對之下，新北市與桃園市的房價在新青安方面就有表現機會，桃園市在這段時間的新成屋推案為1070戶，而新青安實施前一年則是652戶，成長了64.1%。先前只有小檜溪重劃區推出超過百戶的指標案，迎來新青安的這一年度，包括中壢區、楊梅區、龜山區、觀音區都見戶數不少的指標案，不乏來到一、兩百戶，推升量體，又規劃出主流的低總、兩房產品，像楊梅區的「文生璞芯」、觀音區富源地區的「青景喆」，符合新青安屬性，在強力後盾下，建商自然勇者無懼。

▲新青安上路前後一年北北桃新成屋戶數比較。（圖／住展雜誌提供）
▲新青安上路前後一年北北桃新成屋戶數比較。（圖／住展雜誌提供）
新北市近一年來則有1589戶的新推成屋量，較之前增幅14.9%，板橋區、三峽區、淡水區、三重區、五股區、鶯歌區皆有多戶數新成屋案推出，甚至超過兩百戶的指標案，且如淡水區淡海新市鎮的「和合海景」，和五股區、鶯歌區舊市區地帶的「紘盛小逸居」與「台北捷寶」，均是低總價的新青安適用款，還傳出順銷結案消息，建商如意算盤可見一斑。

陳炳辰指出，建商推出新成屋案雖較能掌控營造成本，但不比預售有款項收入，資產上得具實力，而當前新案熱況又以預售為主，新成屋房價也比中古成屋高，可創造的銷售買氣有其侷限性，若能運用新青安作為購屋誘因，勢必為一大助力。不過隨著新青安的審核趨於嚴謹，加上房價走高，未來北北桃新成屋買盤與新青安的距離越來越遠，或為新青安效益遞減的觀察指標之一。

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