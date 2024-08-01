東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運排球／日本男排有望前進8強！阿根廷老將不滿判決怒批：丟臉

▲日本男排在小組賽第2戰，面對阿根廷以總局數3：1取勝，取得1勝1敗戰績，仍有希望晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男排在小組賽第2戰，面對阿根廷以總局數3：1取勝，取得1勝1敗戰績，仍有希望晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

正值「黃金世代」的日本男排，本次參加巴黎奧運目標重返榮耀，不過在首戰意外爆冷輸給德國，第2戰交手阿根廷，背負不得不贏的壓力。靠著西田有志狂攻21分、高橋藍也貢獻14分的優質表現下，日本以3：1戰勝世界第8的阿根廷，除了收穫本屆首勝外，也力保晉級8強的一線生機。但比賽第2盤出現爭議判決，阿根廷激動抗議後，卻被裁判給出1張紅牌，成為日本的關鍵追平分，讓陣中老將Facu Conte賽後憤怒在個人IG上發文，痛批裁判「很丟臉（Shame on all of you）」

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阿根廷抗議吞紅牌　日本隊搶下首勝

本屆男排C組包含日本、德國、美國以及阿根廷，阿根廷在首場遭到美國3：0橫掃，和日本一樣都在尋求首勝。男排世界排名優於阿根廷的日本，率先搶下2：0的聽牌優勢，不過阿根廷靠著優異發球搶下第3局，讓比賽得以延續。進入第4局，日本在局末取得優勢，並守下阿根廷的強烈反攻，驚險以25：23拿下，最終成功以總局數3：1擊敗阿根廷，收下本屆第一勝

但比賽第2局尾聲出現插曲，就在阿根廷以20：19領先日本時，1顆殺球被裁判認定落在界外，阿根廷認為，有被日本隊球員的攔網觸碰到，因而提出挑戰。不過判決並沒有被推翻，這讓阿根廷一方相當不滿，並激動表示抗議，結果最後吞下1張紅牌，日本則拿下關鍵的1分

▲日本男排本次參加巴黎奧運的三大主力球員，由左至右分別為高橋藍、石川祐希及西田有志。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）
▲日本男排本次參加巴黎奧運的三大主力球員，由左至右分別為高橋藍、石川祐希及西田有志。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）
34歲老將情緒失落　IG發文痛批

吞下小組賽第2敗後，阿根廷晉級的機會相當渺茫，賽後34歲的老將Facundo Conte坐在場邊眼眶泛淚。他在個人的IG上發文，貼出日本球員攔網，且明顯有碰到球的影片

寫道：「我們因為這球判決而生氣，就收到了黃牌和紅牌，我們為了這個比賽努力了3年，但我們卻不允許在群眾前展現自己的情緒，面對判決只能選擇吞下去，繼續比賽我對你們所有人都感到羞恥。」失落情緒難掩。

▲阿根廷男排的34歲資深老將Facu Conte，在個人IG平台上發文，表達對於日本一戰中，抗議爭議判決結果吞下紅牌的不滿。（圖／翻攝自Facu Conte IG）
▲阿根廷男排的34歲資深老將Facu Conte，在個人IG平台上發文，表達對於日本一戰中，抗議爭議判決結果吞下紅牌的不滿。（圖／翻攝自Facu Conte IG）


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