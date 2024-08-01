奧運排球／日本男排有望前進8強！阿根廷老將不滿判決怒批：丟臉

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本屆男排C組包含日本、德國、美國以及阿根廷，阿根廷在首場遭到美國3：0橫掃，和日本一樣都在尋求首勝。男排世界排名優於阿根廷的日本，率先搶下2：0的聽牌優勢，不過阿根廷靠著優異發球搶下第3局，讓比賽得以延續。進入第4局，日本在局末取得優勢，並守下阿根廷的強烈反攻，驚險以25：23拿下，最終成功以總局數3：1擊敗阿根廷，收下本屆第一勝。
但比賽第2局尾聲出現插曲，就在阿根廷以20：19領先日本時，1顆殺球被裁判認定落在界外，阿根廷認為，有被日本隊球員的攔網觸碰到，因而提出挑戰。不過判決並沒有被推翻，這讓阿根廷一方相當不滿，並激動表示抗議，結果最後吞下1張紅牌，日本則拿下關鍵的1分。
34歲老將情緒失落 IG發文痛批
吞下小組賽第2敗後，阿根廷晉級的機會相當渺茫，賽後34歲的老將Facundo Conte坐在場邊眼眶泛淚。他在個人的IG上發文，貼出日本球員攔網，且明顯有碰到球的影片。
寫道：「我們因為這球判決而生氣，就收到了黃牌和紅牌，我們為了這個比賽努力了3年，但我們卻不允許在群眾前展現自己的情緒，面對判決只能選擇吞下去，繼續比賽。我對你們所有人都感到羞恥。」失落情緒難掩。
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