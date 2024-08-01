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賈靜雯天母豪宅轉手！買1.12億、賣1.17億　專家吐實：恐怕沒賺錢

▲賈靜雯、修杰楷愛巢以1.17億脫手、加價460萬，專家指出，恐怕頂多平盤。（圖／記者陳明安攝）
▲賈靜雯、修杰楷愛巢以1.17億脫手、加價460萬，專家指出，恐怕頂多平盤。（圖／記者陳明安攝）

記者陳韋帆／綜合報導

賈靜雯天母豪宅轉手！根據實價揭露，天母豪宅「龍邦國宴」頂樓戶今年4月出現交易，131.03坪大、總價約1.17億、拆算單價約110.6萬/坪，資料顯示，原屋主賈靜雯在2020年9月以1.12億購入，持有3年加價460萬脫手，新買家為老天母人以現金購入。

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▲「龍邦國宴」頭頂藝人社區光環，除了賈靜雯、修杰楷夫妻，阮經天也曾是該社區住戶。。（圖／翻攝Google　Maps）
▲「龍邦國宴」頭頂藝人社區光環，除了賈靜雯、修杰楷夫妻，阮經天也曾是該社區住戶。（圖／翻攝Google Maps）
「龍邦國宴」位於天母西路50巷，基地426坪、屋齡25年、樓高13樓，共20戶，多年來少有轉手紀錄，除了賈靜雯、修杰楷夫妻，阮經天也曾是該社區住戶。

2020年傳出金鐘影后賈靜雯以1.12億入手頂樓戶消息，同為演員的丈夫修杰楷指出，他喜歡天母環境，爬山、騎腳特車都很方便，而選擇該案原因，主要是新建案價格太貴了，所以選擇中古屋入手。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「龍邦國宴」是天母早期使館特區的豪宅，擁有面磺溪第一排、公設比僅21%等的優勢，住戶相對穩定。

他指出，屋主雖然有藝人光環，但屋齡已高，加上坪數大、高總價，且目前多數高資產族目光著眼於市區新豪宅，天母豪宅客層較少，普遍銷售期較長，這次交易的頂樓戶。

關於此次賈靜雯頂樓戶轉手，帳面增值460萬，賴彥廷坦言，扣除稅負、持有、仲介費、裝修等成本後，頂多是平盤出脫(沒賺錢，甚至是賠錢)。

▲天母億級豪宅交易。（圖／台灣房屋提供）
進一步觀察實價登錄，今年上半，天母「億級二手豪宅」交易共5筆、年減3筆，平均成交單價121.8萬/坪、年增0.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於實價登錄行政程序上會有晚1~2個月特性，今年上半尚未揭露完畢，天母「億級二手豪宅」交易量有平盤或略增減溫的可能。

她指出，天母居住氛圍靜謐，再加上有外僑學校、三大百貨齊聚、商圈機能成熟等優勢，讓許多有國際背景的企業主或華僑，為了孩子學校的就讀需求置產，不少老天母人也鍾情異國氛圍，換屋或為子女置產，還是選定天母居住，買盤穩定，因此也頗抗跌保值。

第一建經研究中心副理張菱育分析，天母豪宅單價約130~160萬/坪，相較其他市中心豪宅區段還來的經濟實惠，仍吸引區域認同度高的特定族群目光，大多數買方為自住需求，屋主也大多惜售，也成為獨樹一格的豪宅區。

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