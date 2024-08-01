戴資穎奧運最後一戰「收視衝第一」 止步8強120萬人電視機前落淚
球后戴資穎昨（31）日在巴黎奧運女單項目對上宿敵依瑟儂，負傷上場卻不放棄的戴資穎，最後以直落二輸掉比賽，但國人都感謝她對羽球的貢獻，紛紛替她加油打氣，今（1）日收視率出爐，戴資穎開打後收視瞬間衝到3.92，該時段平均也有3.14，出賽時間吸引了121.8萬人次觀看，成為全台第一。
記者李欣容／台北報導
戴資穎出賽時間共吸引了121.8萬人（4歲以上觀眾）湧入華視收看比賽。而「2024巴黎奧運看華視」昨平均收視2.18則是小輸民視《愛的榮耀》2.89，位居第二。戴資穎負傷以0比2輸給好友依瑟儂，無緣晉級，賽後依瑟儂上前擁抱她，讓許多人都看哭了。
戴資穎在賽後坦言自己的傷勢嚴重，賽前甚至一度需要靠拐杖才能行走，戴資穎的姊姊戴靖潔昨晚其實就擔任轉播球評，小戴確定落敗時，她也一度哽咽，賽後也在社群心疼地替小戴發文「那種很想跑，卻又力不從心的感覺」，並感謝粉絲們的一路支持，戴爸也說，對於女兒的比賽每一場他都是滿意的，盡力就好。
戴資穎去年底出現嚴重膝傷，今年5月結束湯優盃後，就一直在國訓中心養傷、備戰巴黎奧運，不過從小組賽就能看出，戴資穎明顯沒有達到100％狀態，結束生涯最後一次奧運，止步8強雖然可惜，但也讓全台灣人感受到「世界球后」戴資穎的運動家精神。