依瑟儂贏球「替戴資穎發聲」！台球迷狂用2貼圖洗版：要戰到最後

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戴資穎此次負傷出賽，最終以0：2直落二輸給依瑟儂，3年前東京奧運，戴資穎對上依瑟儂時那是一場激戰，最後戴資穎險勝，兩人累到躺在地上，網紅畫家「順順」畫下這一幕，替她們寫下台詞，「妮一定，要贏到追（最）後喔！」沒想到今年台詞對調，加上賽後兩人抱在一起都哭了。
隨著賽事結束，依瑟儂也像3年前一樣，轉發順順的「續集」，PO出和戴資穎在場上擁抱的照片，用英文寫下，「妳一直都像我的一面鏡子，希望妳早日康復，希望能再次於世界各地見到妳。」她也轉發戴資穎的IG動態，希望大家理解她的傷勢，許多粉絲也湧入依瑟儂IG，留下泰國和台灣的國旗貼圖，要她這次一定「戰到最後」。
對上好友依瑟儂 戴資穎帶傷上場狀態大不如前
戴資穎和依瑟儂今是第36度交手，兩人堪稱是「一生宿敵」，上一屆東京奧運在8強戰相遇，當時戰況膠著，最後戴資穎險勝晉級，賽後兩人都躺在地上倒地不起。
反觀本屆，戴資穎帶著膝蓋的傷上場，開賽時就被依瑟儂打出9：0攻勢，過程中戴資穎的移動速度明顯比過去緩慢，多次用球拍撐起身體，懊悔的表情屢屢出現在臉上，最後被對手直落二輸掉比賽。
戴資穎止步8強 淚灑球場「以後大家就會忘記我了」
事實上，戴資穎這次對自己的狀態一直沒有信心，藝人柯震東也透過社群發文tag戴資穎，並鼓勵她說，「你是最棒的！未來要一直笑下去。」而戴資穎看到之後回了一句，「以後大家就會忘記我了。」
甚至對到現場看比賽的網紅周筠一家說，「其實我受傷很久了，妳那時候說全家要來奧運的時候，我好想跟妳說不要浪費票不要來了。」賽後戴資穎也發文，「謝謝陪我哭泣的人，謝謝你們對我的期待。」雖然難過，但她也說，「當時我如果就這樣放棄了自己，我會比現在更難受。」戴資穎的父親也認為，對於女兒的每場比賽，他都是滿意的，盡力就好，讓國人看到世界球后的運動家精神。
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