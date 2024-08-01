李珠珢IG發「1句中文」粉絲暈了！留言區變許願池：妳快來台灣

依瑟儂贏球「替戴資穎發聲」！台球迷狂用2貼圖洗版：要戰到最後

▲依瑟儂（左）轉發比賽的照片，並發文寫下希望戴資穎（右）早日康復，許多台灣粉絲湧入她的IG留言，要她加油「戰到最後」。（圖／翻攝自IG bwf.official）
▲依瑟儂（左）轉發比賽的照片，並發文寫下希望戴資穎（右）早日康復，許多台灣粉絲湧入她的IG留言，要她加油「戰到最後」。（圖／翻攝自IG bwf.official）

記者李欣容／台北報導

「世界球后」戴資穎在昨（31）日女單賽程中輸給好友兼宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），賽後兩人相擁而泣讓所有球迷都跟著哭了，依瑟儂也轉發官方照片，直呼戴資穎於她而言就像一面鏡子，希望戴資穎的傷勢能好轉，繼續回到賽場上，在世界各地相見，不少粉絲都湧入依瑟儂的IG，留下台灣和泰國的國旗貼圖，感謝她對小戴的溫暖。

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依瑟儂知道戴資穎受傷　賽後一席話粉絲淚崩

戴資穎此次負傷出賽，最終以0：2直落二輸給依瑟儂，3年前東京奧運，戴資穎對上依瑟儂時那是一場激戰，最後戴資穎險勝，兩人累到躺在地上，網紅畫家「順順」畫下這一幕，替她們寫下台詞，「妮一定，要贏到追（最）後喔！」沒想到今年台詞對調，加上賽後兩人抱在一起都哭了。

▲依瑟儂賽後還轉發戴資穎的PO文，希望大家了解戴資穎的傷勢與心聲。（圖／翻攝自依瑟儂IG）
▲依瑟儂賽後還轉發戴資穎的PO文，希望大家了解戴資穎的傷勢與心聲。（圖／翻攝自依瑟儂IG）
隨著賽事結束，依瑟儂也像3年前一樣，轉發順順的「續集」，PO出和戴資穎在場上擁抱的照片，用英文寫下，「妳一直都像我的一面鏡子，希望妳早日康復，希望能再次於世界各地見到妳。」她也轉發戴資穎的IG動態，希望大家理解她的傷勢，許多粉絲也湧入依瑟儂IG，留下泰國和台灣的國旗貼圖，要她這次一定「戰到最後」。

對上好友依瑟儂　戴資穎帶傷上場狀態大不如前

戴資穎和依瑟儂今是第36度交手，兩人堪稱是「一生宿敵」，上一屆東京奧運在8強戰相遇，當時戰況膠著，最後戴資穎險勝晉級，賽後兩人都躺在地上倒地不起。

反觀本屆，戴資穎帶著膝蓋的傷上場，開賽時就被依瑟儂打出9：0攻勢，過程中戴資穎的移動速度明顯比過去緩慢，多次用球拍撐起身體，懊悔的表情屢屢出現在臉上，最後被對手直落二輸掉比賽。

▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（圖／奧會提供）
▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（圖／奧會提供）
戴資穎止步8強　淚灑球場「以後大家就會忘記我了」

事實上，戴資穎這次對自己的狀態一直沒有信心，藝人柯震東也透過社群發文tag戴資穎，並鼓勵她說，「你是最棒的！未來要一直笑下去。」而戴資穎看到之後回了一句，「以後大家就會忘記我了。」

甚至對到現場看比賽的網紅周筠一家說，「其實我受傷很久了，妳那時候說全家要來奧運的時候，我好想跟妳說不要浪費票不要來了。」賽後戴資穎也發文，「謝謝陪我哭泣的人，謝謝你們對我的期待。」雖然難過，但她也說，「當時我如果就這樣放棄了自己，我會比現在更難受。」戴資穎的父親也認為，對於女兒的每場比賽，他都是滿意的，盡力就好，讓國人看到世界球后的運動家精神。

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