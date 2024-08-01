消暑飲冰品　中市府查核結果 2件不合格

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食安處說，此次專案的重點為作業及環境的衛生稽查、冰塊、成品及原配料抽驗、食品業者登錄、現場調製飲料標示、原料效期、來源文件保存及產品責任保險等項，食品衛生及現場調製飲料標示共稽查31家，食品衛生部分全數合格；另有1家咖啡原料原產地標示不實且未標示咖啡因含量，已依法處分4萬元在案；另外冰塊、成品及配料等共抽驗37件，其中1件總熱量檢驗結果與現場標示不符，已移請標示負責廠商所轄機關桃園市政府衛生局查辦並處分3萬元在案。
食安處提醒，具有商業登記、公司登記或工廠登記的餐飲業者，應事先完成投保產品責任保險，保存保險文件並維持保險單有效性。連鎖飲料店、便利商店及速食業，也應依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，除標示現場調製飲料的「總糖量及總熱量」外，也要記得標示茶葉原料原產地、咖啡原料原產地及咖啡因含量，並注意果蔬汁飲料品名標示，透過公開上述資訊，使消費者能正確選用適合自己的產品。
食安處也說，夏季氣溫炎熱潮濕，微生物容易滋生，飲冰品業者應落實衛生自主管理，除留意製作環境衛生及原料成品保存環境，應注意儲存溫度，定期更換製冰機或飲水機濾心。人員衛生方面應每年辦理從業人員健康檢查、注意手部清潔等個人衛生，以確保符合食品良好衛生規範準則。
食安處補充，最新稽查或抽驗結果，市民朋友可至「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」查詢下載，查詢飲冰品業者相關稽查及抽驗結果，挑選合格安心店家，才能吃得安全又健康。