什麼？韓劇《無路可走》開播「前2集根本沒許光漢」！驚人內幕曝

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以下有劇情透露，慎入！！！
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該劇第1集以李光洙事件為開端鋪陳，真正的主角劉宰明第2集才出現。第2集中，金國浩（劉宰明 飾）犯下多起性侵案，強姦完銀行員後導致受害者身亡，他因此被判有期徒刑15年，但在獄中表現優良假釋2年，服刑13年出獄。
而本劇的主軸為「輪盤賭」，輪盤會依照順序轉出姓名、獎金、執行任務，繼尹暢才（李光洙 飾）被割耳朵之後，金國浩成了第2個祭品對象，只要有人可以完成「殺死金國浩」的任務，就能獲得200億獎金，全國人民為了錢不顧道德倫理，誓言抓到金國浩。
出獄當天，監獄外頭人滿為患，金國浩不知道自己的頭「價值200億」，以為自己是模範獄友，全國人民在為他舉辦「歡迎派對」，殊不知只是想殺他。金國浩得知真相後大感震驚，他也因此成了人民保母的保護對象，24小時身邊都有警察貼身照顧。
許多民眾假借「強姦殺人罪犯沒有人權」為理由，認為金國浩被殺死綽綽有餘，但卻因為警察的關係，沒人有機會能靠近他；下集中，受僱殺手「Mr. Smile」許光漢即將現身，他疑似奉命射殺金國浩；也因為重頭戲第2集才開始，所以許光漢前2集才未現身。
《無路可走：輪盤賭》是由Twinfilm、Jerry Good Company、STUDIO X+U、PlusM Entertainment等4間製作公司製作，找來台、韓演員共演，包含趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆以及許光漢，全球轉播平台為Disney+，已於7月31日正式上線。
《無路可走：輪盤賭》播出資訊
類 型：犯罪、懸疑、驚悚
導 演：崔國熙、李河斌
編 劇：李銖真
集 數：8
主 演：
趙震雄（飾演：白仲植）、劉宰明（飾演：金國浩）
金武烈（飾演：李尚奉）、廉晶雅（飾演：安明自）
成愉頻（飾演：徐動夏）、許光漢（飾演：Mr. Smile）
李光洙（飾演：尹暢才）、金聖喆（飾演：成俊宇）
播 出：2024年7月31日－2024年8月21日
收 看：Disney+（每週三15：00更新2集）