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什麼？韓劇《無路可走》開播「前2集根本沒許光漢」！驚人內幕曝

▲《無路可走：輪盤賭》已上線，但目前公開的第1集、第2集中，都沒看到許光漢。（圖／Disney+）
▲《無路可走：輪盤賭》已上線，但目前公開的第1集、第2集中，都沒看到許光漢。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《無路可走：輪盤賭》由趙震雄、劉宰明、李光洙、許光漢等強大的台、韓演員主演，7月31日正式上線，但是第1集、第2集都未見許光漢的身影，才發現該劇的重頭戲，將從第3集才真正開始！

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《無路可走：輪盤賭》講述名叫金國浩（劉宰明 飾）的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄、憎恨的人，他在服刑13年後假釋出獄，對金國浩感到憤怒的一位神祕人，祭出200億韓元（約4.7億台幣）懸賞金，給任何能找到並殺死金國浩的人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警白仲植（趙震雄 飾）以求生存。

▲許光漢劇中飾演受僱殺手「Mr. Smile」，但第1集、第2集尚未現身。（圖／Disney+）
▲許光漢劇中飾演受僱殺手「Mr. Smile」，但第1集、第2集尚未現身。（圖／Disney+）
以下有劇情透露，慎入！！！
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該劇第1集以李光洙事件為開端鋪陳，真正的主角劉宰明第2集才出現。第2集中，金國浩（劉宰明 飾）犯下多起性侵案，強姦完銀行員後導致受害者身亡，他因此被判有期徒刑15年，但在獄中表現優良假釋2年，服刑13年出獄。

而本劇的主軸為「輪盤賭」，輪盤會依照順序轉出姓名、獎金、執行任務，繼尹暢才（李光洙 飾）被割耳朵之後，金國浩成了第2個祭品對象，只要有人可以完成「殺死金國浩」的任務，就能獲得200億獎金，全國人民為了錢不顧道德倫理，誓言抓到金國浩。

出獄當天，監獄外頭人滿為患，金國浩不知道自己的頭「價值200億」，以為自己是模範獄友，全國人民在為他舉辦「歡迎派對」，殊不知只是想殺他。金國浩得知真相後大感震驚，他也因此成了人民保母的保護對象，24小時身邊都有警察貼身照顧。

許多民眾假借「強姦殺人罪犯沒有人權」為理由，認為金國浩被殺死綽綽有餘，但卻因為警察的關係，沒人有機會能靠近他；下集中，受僱殺手「Mr. Smile」許光漢即將現身，他疑似奉命射殺金國浩；也因為重頭戲第2集才開始，所以許光漢前2集才未現身。

《無路可走：輪盤賭》是由Twinfilm、Jerry Good Company、STUDIO X+U、PlusM Entertainment等4間製作公司製作，找來台、韓演員共演，包含趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆以及許光漢，全球轉播平台為Disney+，已於7月31日正式上線。

《無路可走：輪盤賭》播出資訊
類　型：犯罪、懸疑、驚悚
導　演：崔國熙、李河斌
編　劇：李銖真
集　數：8
主　演：
趙震雄（飾演：白仲植）、劉宰明（飾演：金國浩）
金武烈（飾演：李尚奉）、廉晶雅（飾演：安明自）
成愉頻（飾演：徐動夏）、許光漢（飾演：Mr. Smile）
李光洙（飾演：尹暢才）、金聖喆（飾演：成俊宇）
播　出：2024年7月31日－2024年8月21日
收　看：Disney+（每週三15：00更新2集）

▲▼《無路可走：輪盤賭》的重頭戲是「全民追殺劉宰明（上）」，而劉宰明第2集才出現，猜測許光漢將於下週播出的第3集開始現身。（圖／Disney+）
▲▼《無路可走：輪盤賭》的重頭戲是「全民追殺劉宰明（上）」，而劉宰明第2集才出現，猜測許光漢將於下週播出的第3集開始現身。（圖／Disney+）
▲▼《無路可走：輪盤賭》的重頭戲是「全民追殺劉宰明（上）」，而劉宰明第2集才出現，猜測許光漢將於下週播出的第3集開始現身。（圖／Disney+）
 
▲▼《無路可走：輪盤賭》的重頭戲是「全民追殺劉宰明（上）」，而劉宰明第2集才出現，猜測許光漢將於下週播出的第3集開始現身。（圖／Disney+）
 

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