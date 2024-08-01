蘆洲8字頭實登出現了！新北下個「房價破百萬」　專家指3區有機會

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蘆洲單價新高社區1房總價約1300萬 符合首購剛需
住展雜誌發言人陳炳辰指出，「新樸王樣」基地不到500坪，樓高15層，共有126戶，不算是大案，但地段精華，距捷運三民高中站僅300公尺，又鄰近有早市，周邊生活機能便利，規劃15~32坪的1~3房，1房總價不含車約在1300萬元，雖然單價高，但以總價來看仍符合首購剛性需求。
在地房仲表示，區域大樓社區供給稀缺，換屋動能強，以致單價走高，過去蘆洲最高價的紀錄保持者「鷺洲雲硯」也是位於三民高中一帶，而且三重仁義重劃區每坪成交價幾乎都在78萬元以上了，蘆洲市中心新案上8字頭不意外。
新北下一個百萬房價區？專家：新店、永和、三重有機會
至於板橋之後，新北下一個百萬房價潛力區在哪？陳炳辰分析，從推測角度來說，新店、永和兩區實價揭露都已經出現9字頭交易，距離百萬只有一步之遙最有機會，尤其新店豪宅過往常被拿出來被板橋比較，加上近期傳出的消息，新店的七張地區最可能先衝上百萬，不過實際情形，仍需以實價揭露為依歸。
新北市第三個可能出現百萬房價的區域，市場盛傳是三重區！陳炳辰分析指出，三重傳有靠近捷運站的新案要開價9字頭，認為在捷運與重劃區雙重效應加持下，品牌建商有景觀的高樓層戶別，可以期待出現3位數單價交易。
陳炳辰也強調，觀察不論蛋白或蛋黃區，近期不少區域成交單價都開出新高價，房市走勢明顯，熱度依舊，繼新莊區今年5月由「是東騰」23坪高樓層1房戶，創下單價84.9萬元高價後，蘆洲也出現8字頭實價交易，目前單價最高77.9萬元的林口區，也可持續關注，不過各區域實際房價情形，均仍以實價揭露為依歸。