投資台南房市必賺？他310萬入手「特殊透天」　2年後慘賠80萬出場

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根據實價登錄，該凶宅位於台南市北區西門路四段16巷31弄，屋齡52.6年、建坪14.71坪，前一手屋主111年6月340萬入手，今年5月以230萬轉手，註記土地為仁愛之家所有，有頂加及其它增建，最後一次交易備註加註「非自然身故」。
關於房屋為何發生「非自然身故」，實際查閱近2年社會新聞，並無明確相關報導，無法斷定事發原因。
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，台南近年挾台積電設廠話題，不少區域透天狂飆5~10成，即使偏鄉之處，可能也有1~2成漲幅，但對於特殊事件來說，就會出現不漲反跌的情況。
以該案來說，土地向仁愛之家租賃，每年可能要繳交一定租金，由於沒有土地所有權，購買的是地上權，入手價低於一般行情，但持有期間發生「非自然身故」，雪上加霜，即使台南房價全面飆漲，該物件也難逃跌價命運。
陳傑鳴提醒，近年不少人盼以購買凶宅轉租大賺投報率，但仍要留意其凶宅等級，惟凶宅資訊難以查詢，即使詢問里長或警方，通常也只會顧左右而其它，除非事發當下已被媒體直接揭露，否則難以獲得實質消息，若持有期間意外被揭露過程，價格極有可能再度減損。
台灣房屋奉天南山廣場加盟店店東李吟蔚表示，台南西門路四段一帶，有不少土地屬於仁愛之家持有，所以部分房屋只有地上建物所有權，沒有土地產權，因此會有貸款成數較低、轉手不易等疑慮，甚至若建物發生非自然身故情形，價格會再更低。
李吟蔚分析，這棟西門路四段巷弄內的2層樓透天厝，僅買賣建物部分，前一手於屋主2021年以310萬元購入，之後遇到非自然身故事件，今年以230萬元出售，但因為還須另外向地主承租土地，所以這棟透天厝買賣價金除了建物所有權之外，可能還包含要給仁愛之家的土地租賃轉讓權利，而該屋經過整理翻修後，可自用或出租使用。