奧運衝浪／韓國急抗議！澳選手「旭日旗」衝浪板　涉軍國主義遭撤

巴黎奧運衝浪項目近日衝上話題版面，由於上屆奧運金牌得主、巴西衝浪男神Gabriel Medina，在29日的比賽中，被拍下一張神奇的「漂浮半空照」，在網路上爆紅。但其實在巴黎奧運的衝浪賽事正式開始前，出現一樁小插曲，澳洲男子衝浪選手Jack Robinson，為了致敬傳奇衝浪手Philip Andrew Irons，打算使用「旭日旗」衝浪板參加奧運，韓國方聞訊後立刻發聲抗議。知情後的Robinson，同意更換其他衝浪板參賽，才讓事件安然落幕。 我是廣告 請繼續往下閱讀 旭日旗涉軍國主義 韓國賽前急抗議綜合多家外媒報導，來自澳洲的男子衝浪選手Robinson，在開幕式的前夕，透過個人社群媒體平台，發布了一張有「旭日旗」圖樣的衝浪板，留言大致表示，為了致敬傳奇衝浪手「AI」Irons，因此打算使用和他相同圖樣的衝浪板。然而，旭日旗過去在二戰時期，被日本軍方所使用，帶有濃烈的軍國主義氣息。韓國代表隊教練得知此事後，立即透過巴黎奧運當地相關人員，向澳洲奧委會提出抗議。隨後，Robinson同意不會在比賽中使用這面有爭議性的衝浪板，事件才告一段落。而韓國隊教練也呼籲，希望國際衝浪協會（ISA）和全球衝浪社群避免使用該圖案。事實上，韓國官方在2020年東京夏季奧運會，就曾經提出要求，禁止在體育賽體育運動升起這面旗幟。更多「2024巴黎奧運」相關新聞。奧運桌球／中國「莎頭」4：2逆轉韓國！混雙金牌戰對決大黑馬朝鮮巴黎奧運又搞烏龍！韓國隊2度遭殃 官方IG拼錯首金得主名字惹議奧運現場／好想贏韓國！中華女團2：6不敵射箭夢幻隊 止步8強奧運開幕／嚴重烏龍！韓國隊開幕式進場 竟兩度被播報成「朝鮮」