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新北「1蛋白區」驚見房價倒掛！預售比成屋1坪便宜12萬　專家示警

▲新北三峽區今年出現「房價倒掛」，預售屋比成屋1坪便宜12萬。專家分析，三峽預售案少且北大特區已飽和所致。（圖／翻攝Google評價）
▲新北三峽區今年出現「房價倒掛」，預售屋比成屋1坪便宜12萬。專家分析，三峽預售案少且北大特區已飽和所致。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

房價真回不去了嗎？新北市新莊、蘆洲區預售屋近期紛紛出現8字頭成交紀錄，刷新區域單價新高紀錄，不過在三峽區，今年卻出現預售屋與成屋便宜的「房價倒掛」現象，單坪價差達12.2萬元。房產專家分析，主因是北大特區已飽和，三峽預售案少，新案往外圍或舊城區發展，開不出高價導致。

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三峽北大特區的房價，去年11月實價揭露最高單價65.7萬元的驚人紀錄，讓見過大風大浪的房產專家、馨傳不動產智庫執行長何世昌也驚呆了，一下子連續突破5字頭、6字頭，房價跟高雄市中心差不多，直言：「坦白說，我都覺得目前價格超級離譜的，竟然有人買得下去。

今年三峽預售最高成交單價不見6字頭　1坪下殺近10萬

該比三峽最高單價交易，是位在大德路的「女王萬歲2」預售案，38.9坪的3樓露臺戶總價1900萬，扣除200萬車位後，單價每坪65.7萬元。不過，觀察今年度三峽實價登錄交易，卻發現先前創下區域最高單價紀錄的「女王萬歲2」，今年1~6月成交單價只剩5字頭，為53萬~56.5萬元，今年目前為止最高單價，也是3樓露臺戶。

▲峽去年11月創下單價65.7萬新高紀錄的「女王萬歲2」預售案，今年最高成交單價僅56.5萬元，比成屋還低。（圖／翻攝實價登錄）
▲峽去年11月創下單價65.7萬新高紀錄的「女王萬歲2」預售案，今年最高成交單價僅56.5萬元，比成屋還低。（圖／翻攝實價登錄）
再看今年三峽成屋的實價登錄，發現2月三樹路屋齡2年的「女王萬歲」，驚見單價68.7萬元的新高紀錄，比去年底驚呆專家的預售65.7萬元還高。物件為12樓頂樓露臺戶，總價1936萬元、總坪數42.64坪，扣掉180萬車位後，單價為68.7萬元。

此外，大學路的「耕讀園」、「麗寶萊茵」、「麗寶維也納花園」、「江捷MIT」都出現比今年區域預售屋最高單價56.5萬元還高的成交單價。當中「麗寶萊茵」前身為歇業整修的4星「福容大飯店三鶯館」，直接把把飯店改建成住宅賣，主打熱門的2~3房型，19年屋齡也能賣出逼近每坪60萬元的驚人價格。

▲三峽今年成屋最高單價為68.7萬元，不但比今年區域預售最高成交單價高，也比去年底預售最高65.7萬元還高。（圖／翻攝實價登錄）
▲三峽今年成屋最高單價為68.7萬元，不但比今年區域預售最高成交單價高，也比去年底預售最高65.7萬元還高。（圖／翻攝實價登錄）
三峽「房價倒掛」　專家曝原因

住展雜誌發言人陳炳辰指出，三峽出現預售與成屋便宜的倒掛現象，主要是因為三峽預售案少，北大特區已經飽和，可開發的地段沒那麼多，新案只好往更外圍或舊城區開發，因地段問題，相對開不出較高的價格。

陳炳辰說明，以三峽而言，北大特區是區域高價地段，因開發飽和，區域買盤只能買成屋，需求相對高的情況下，房價就會正面反應，直白來說，在量體稀少情況下，房價就會維持一定水準。他也說，新北另個蛋白區汐止去年也出現倒掛表現，但近期有新案推出，可持續觀察倒掛現象是否緩減。

雖然三峽房價一坪50~60萬讓專家超驚訝，但也有在地住民認為，北大特區房價是長久被低估，「生活品質的確比那些貴森森的天龍國鬧市優質，清靜得多」。

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