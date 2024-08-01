紅單「萬華三壁屋」明開拆！強拆恐淪免費代拆？蔣市府回：研討中
花蓮403大地震造成全台多處建物受損，台北市也宣布列管紅單2件、黃單26件，共計28件，其中，27件陸續修繕並申請解除列管中，而萬華區桂林路242巷的「三壁屋」迄今仍未提出修繕計畫，蔣市府預計明（2）日上午進行強拆。
記者陳韋帆／綜合報導
根據法規，「紅單列管建物」限期2個月內修繕、補強或拆除改善完成，逾期者可依《行政執行法》可開罰怠金10萬元；「黃單列管」限期1年內修繕完成，逾期可開罰怠金6萬元。紅、黃單皆得連續加重裁罰。
台北市建管處說明，403列管紅單建物包括「士林葫蘆街、萬華桂林路242巷」2建物。
士林葫蘆街建物所有權人已委託專業技師檢送修繕計畫書至市府，核定在案；萬華桂林路242巷建物「因已損毀僅剩三面牆體」，所有權人迄今仍未提出修繕計畫，市府預計8月2日(周五)上午強制拆除。
根據謄本資料，「萬華三壁屋」屋齡57年，2層樓磚造建築，總建坪17.53坪，民國82年曾發生1/2產權繼承，目前共6位陳姓自然人持有。
至於市府強拆是否收費？若不收費，此例一開，未來是否造成「紅、黃單」建物所有權人只要置之不理，只要等著政府強拆，變相淪「強拆之名、實則免費代拆」？
對此，建管處回應，該案因天災造成，是否依行政執行法相關規定予以收費，本處將研討後，再行續處。