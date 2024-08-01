房市11年最熱！「買賣移轉棟數」驚人爆量　7個月高達16.3萬棟

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情期間預售屋交易相當火熱，不時傳出購屋排隊潮，換算其時程，目前仍在交屋時程內，加上2023年8月新青安貸政策上路後，二手屋交易熱度居高不下，如今甚至有供應不足情況發生，兩大因素累加下，移轉棟數也刷新歷史紀錄。
進一步觀察2024年1~7月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市18,409棟、年增23.1%，新北市39,070棟、年增21.7%，桃園市28,683棟、年增31.6%，台中市31,817棟、年增25.2%，台南市16,851棟、年增38.3%，高雄市28,223棟、年增38.2%，六都總計163,053棟、年增28.5%。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，六都雖然都出現爆量表現，但明顯台南、高雄、桃園表現優於其他三市，南二都部分，主要受惠台積電話題帶動，整體房市熱度自3年前延續至今，而桃園市則持續吸收台北市、新北市傳產外移及外溢買盤帶來的人口紅利。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，隨然今年1~7月房市表現亮眼，但成屋低總價房屋已有供不應求現象，且因目前房價居高不下，買賣雙方磨合時間明顯拉長。
展望未來，陳定中提醒，買氣熱絡下，許多行庫的不動產放款已瀕臨上限，新青安貸款的審查也趨嚴，因此銀行承作新房貸的態度，恐怕會愈來愈保守；加上去年8月新青安上路後，市場買氣回溫，比較基期拉高，後續若新案交屋潮退卻，房市的買賣移轉年增率不排除逐漸拉回。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。