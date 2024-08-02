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巴黎奧運中華隊2日賽程、轉播資訊懶人包　第二面獎牌鎖定麟洋配

▲台灣羽球男雙好手「麟洋配」李洋（前右）、王齊麟（前左）將在4強賽登場。(圖/中華奧會提供)
▲台灣羽球男雙好手「麟洋配」李洋（前右）、王齊麟（前左）將在4強賽登場。(圖/中華奧會提供)

特派記者廖聿偉/巴黎報導

中華隊在巴黎奧運持續奮戰！今(2)日有機會誕生獎牌，希望寄託在羽球李洋/王齊麟身上，兩人將在男雙四強賽登場，只要贏球就能至少保底銀牌，甚至挑戰史無前例的金牌二連霸，而男單周天成也將在8強賽登場。

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另外，台灣本屆奪金最濃厚的林郁婷拳擊林郁婷也將在女子57公斤級16強賽上陣，有望大勝突圍。田徑賽事也正式展開，正妹張博雅在女子100公尺出賽。

▲林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手，卻被《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別。（圖／文化大學提供）
▲林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手，卻被《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別。（圖／文化大學提供）
📌以下是中華隊2日賽程(台灣時間)：

高爾夫

15：00-23：00 男子組個人賽第2輪 潘政琮、俞俊安

射擊

15:00女子25公尺運動手槍資格賽-慢射 田家榛、吳佳穎

09:30 男子定向飛靶第1日資格賽 李孟遠

18:00女子25公尺運動手槍資格賽-快射 田家榛、吳佳穎

射箭

16:27 混合團體16強淘汰賽 雷千瑩／戴宇軒

田徑

16:35 女子100公尺預賽 張博雅

17:50 女子100公尺第1輪 張博雅

游泳

17:17 女子200公尺個人混合式預賽-第2組 韓安齊

▲「台灣一哥」周天成面對日本好手奈良岡功大，在激戰兩局後以21：12、21、16晉級到8強，好表現將巴黎變成主場，一路走來始終陪伴他的「高姐」高敏珊，也在勝利後和小天「擊拳」慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣一哥」周天成面對日本好手奈良岡功大，在激戰兩局後以21：12、21、16晉級到8強，好表現將巴黎變成主場，一路走來始終陪伴他的「高姐」高敏珊，也在勝利後和小天「擊拳」慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
羽球

18:00 男子雙打4強 李洋/王齊麟

21:00 男子單打8強 周天成

拳擊

21:30 女子57公斤級16強賽 林郁婷

輕艇

(激流)21:30- 男子激流越野計時賽 吳少璿

(激流)22:40- 女子激流越野計時賽 張筑涵

🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視

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