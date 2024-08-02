巴黎奧運中華隊2日賽程、轉播資訊懶人包　第二面獎牌鎖定麟洋配

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌以下是中華隊2日賽程(台灣時間)：
高爾夫
15：00-23：00 男子組個人賽第2輪 潘政琮、俞俊安
射擊
15:00女子25公尺運動手槍資格賽-慢射 田家榛、吳佳穎
09:30 男子定向飛靶第1日資格賽 李孟遠
18:00女子25公尺運動手槍資格賽-快射 田家榛、吳佳穎
射箭
16:27 混合團體16強淘汰賽 雷千瑩／戴宇軒
田徑
16:35 女子100公尺預賽 張博雅
17:50 女子100公尺第1輪 張博雅
游泳
17:17 女子200公尺個人混合式預賽-第2組 韓安齊
羽球
18:00 男子雙打4強 李洋/王齊麟
21:00 男子單打8強 周天成
拳擊
21:30 女子57公斤級16強賽 林郁婷
輕艇
(激流)21:30- 男子激流越野計時賽 吳少璿
(激流)22:40- 女子激流越野計時賽 張筑涵
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
公共電視（公視主頻、公視3台）
華視
中華電信MOD（IPTV）
愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
網路／行動平台（網路OTT）
Hami Video
ELTA.TV
愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。