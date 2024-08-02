點名這兩人鏡頭前護航、鏡頭外狂罵高虹安 陳揮文：雙面人很噁心
新竹市前市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審被判7年4個月，並被停職，國民黨跟民眾黨都支持高虹安捍衛清白。不過資深媒體人陳揮文在自已的廣播節目《飛碟晚餐》上爆料，國民黨立委王鴻薇和國民黨台北市議員李明賢上政論節目都幫高虹安喊冤，鏡頭外卻狂罵高虹安。陳揮文批，這種雙面人行徑讓他覺得很噁心。
記者何哲欣／台北報導
不過有PTT網友也質疑，陳揮文這樣把朋友的對話爆料出來，並不妥當。陳揮文在臉書回應，「TVBS攝影棚外面的走廊，人來人往，在我的定義，不算是私底下，且民眾黨立院黨團總召黃國昌跟李明賢可以在廁所聊新北市長選舉，我為何不能跟李明賢在廁所聊貪污案？」
陳揮文也說，他不敢高攀王鴻薇、李明賢是朋友，事實上，他沒有這兩位的LINE，平常也沒聯絡，且重點應該是這兩位在攝影棚內、棚外「雙面人，雙標」。這兩位以前也是記者，如今從政，從媒體人變政客，無法暢所欲言。
陳揮文總結，從行政院前副院長鄭文燦到高虹安、國民黨立委顏寬恒、國民黨新竹縣長楊文科，這不只是回力鏢，更是照妖鏡。「媒體、政論節目、主持人、名嘴、政客雙標，我不意外，哪，PTT的網友，你呢？你是不是也雙標？」