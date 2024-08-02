曾傳昇涉賭遭起訴！味全總教練葉君璋曾說重話　直言：態度要加油

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曾傳昇在2019年的中職選秀會上，以第三輪第一順位雀屏中選，加入味全龍，同屆入選的隊友包含劉基鴻、李凱威、徐若熙等人，現今都是球隊中的主力好手。反觀曾傳昇的中職路相對起伏，雖然是以較高順位入選的游擊手，但至今仍沒有站穩一軍先發位置。
反倒是同屆第七輪第一順位的張政禹，表現逐漸破繭而出，本賽季雖然因左膝韌帶傷勢，但在休息2個多月後回歸，守備、打擊表現都相當不錯。而原先被賦予較高期望的曾傳昇，2024年賽季都在二軍出賽，總共35場比賽繳出2成99的打擊率，一軍則只有1場出賽數。
葉總曾說重話 態度不像職業選手
事實上，在2021年時，葉君璋針對曾傳昇的表現，曾表示：「他的態度要再加油，還不像個職業球員，這是他的職業，要靠這個養家活口，不是在這裡玩。」並直言這是件嚴肅的事情，認為曾傳昇沒有很嚴肅去看待這件事，如果心態沒有改變，慢慢會感受到被淘汰。
味全球團並非沒給過曾傳昇機會，他在2023年累積67場一軍出賽，是生涯最多，和張政禹輪替鎮守游擊，打擊率僅有慘淡的1成83、長打率2成21、上壘率2成17，守備率9成48也不算突出。因此，自從張政禹本季出現傷勢後，葉總選擇以劉俊緯作為輪替，給新秀磨練機會，沒有將曾傳昇拉上一軍。
曾傳昇小檔案：
出生日期：2000年11月22日（23歲）
身高體重：175公分 68公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：游擊手、二壘手
出生地點：中華民國高雄市
最高學歷：開南大學
職棒選秀：2019年中華職棒季中選秀會味全龍隊第五指名
中職資歷：中華職棒味全龍隊（2019年08月03日～）
資料來源：台灣棒球維基館