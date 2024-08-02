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曾傳昇涉賭遭起訴！味全總教練葉君璋曾說重話　直言：態度要加油

▲味全龍游擊手曾傳昇，在2019年透過選秀進入球團後，表現不盡理想，今年主要在二軍出賽，過去曾被總教練葉君璋說重話，直言態度要加油 。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2021.03.26）
▲味全龍游擊手曾傳昇，在2019年透過選秀進入球團後，表現不盡理想，今年主要在二軍出賽，過去曾被總教練葉君璋說重話，直言態度要加油 。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2021.03.26）

記者林之越/綜合報導

曾傳昇涉賭遭起訴！根據媒體報導，台北市檢警今年1月間在士林區一處私宅中破獲非法德州撲克賭場，其中13名賭客中，竟有效力中職味全龍隊的內野手曾傳昇。曾傳昇在2019年季中選秀，第三輪第一順位被選進球團後，表現不盡理想，今年主要在二軍出賽，甚至在2021年期間，曾被總教練葉君璋說重話，直言態度要加油，還不像是個職業球員，如今傳出涉賭而遭到起訴。針對該事件，球團方回應，收到曾傳昇的起訴書後，將召開紀律委員會討論，並會強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所

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2019年第三輪入選　發展不如預期

曾傳昇在2019年的中職選秀會上，以第三輪第一順位雀屏中選，加入味全龍，同屆入選的隊友包含劉基鴻、李凱威、徐若熙等人，現今都是球隊中的主力好手。反觀曾傳昇的中職路相對起伏，雖然是以較高順位入選的游擊手，但至今仍沒有站穩一軍先發位置

反倒是同屆第七輪第一順位的張政禹，表現逐漸破繭而出，本賽季雖然因左膝韌帶傷勢，但在休息2個多月後回歸，守備、打擊表現都相當不錯。而原先被賦予較高期望的曾傳昇，2024年賽季都在二軍出賽，總共35場比賽繳出2成99的打擊率，一軍則只有1場出賽數

葉總曾說重話　態度不像職業選手

事實上，在2021年時，葉君璋針對曾傳昇的表現，曾表示：「他的態度要再加油，還不像個職業球員，這是他的職業，要靠這個養家活口，不是在這裡玩。」並直言這是件嚴肅的事情，認為曾傳昇沒有很嚴肅去看待這件事，如果心態沒有改變，慢慢會感受到被淘汰。

味全球團並非沒給過曾傳昇機會，他在2023年累積67場一軍出賽，是生涯最多，和張政禹輪替鎮守游擊，打擊率僅有慘淡的1成83、長打率2成21、上壘率2成17，守備率9成48也不算突出。因此，自從張政禹本季出現傷勢後葉總選擇以劉俊緯作為輪替，給新秀磨練機會，沒有將曾傳昇拉上一軍

▲味全龍近日吞下3連敗，戰績也持續下探，總教練葉君璋針對教練團調整給出回應。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.01）
▲味全龍總教練葉君璋，曾在2021年媒體訪問時，對曾傳昇說出重話，認為他心態還需加油，沒有做好自己是職業球員的準備。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.06.01）

曾傳昇小檔案：

出生日期：2000年11月22日（23歲）

身高體重：175公分　68公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：游擊手、二壘手

出生地點：中華民國高雄市

最高學歷：開南大學

職棒選秀：2019年中華職棒季中選秀會味全龍隊第五指名

中職資歷：中華職棒味全龍隊（2019年08月03日～）


資料來源：台灣棒球維基館

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